МИНСК, 6 сен – Sputnik. К 7 ноября должны снять забор вокруг строительной площадки бывшего отеля "Кемпински", заявил в четверг председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

"Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим реальную работу на объекте. Стоит задача к 7 ноября открыть забор, то есть сделать благоустройство территории для того, чтобы продолжать работы внутри", – сказал мэр.

По словам Шорца, на данный момент на объекте проводится инвентаризация, изучается его техническое состояние.

Строительство отеля началось в 2010 году. Открыть его планировали к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году, но процесс затянулся по финансовым причинам. После того как владельца группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа арестовали, объект вовсе остался без инвесторов. Летом 2016 года появилась информация о том, что белорусские власти рассчитывали передать проект компании из Катара, но из этого ничего не вышло. В текущем году стало известно, что группа "Сбербанк" из России купила компанию "Элит Эстейт", которая является заказчиком строительства комплекса "Кемпински".

Говоря о втором долгострое – "Газпром Центре", – председатель Мингорисполкома отметил, что сегодня идет выбор подрядчика, а компания "Газпром" уточняет объемы инвестиций.

"Я думаю, что в этом году появится какая-то конкретика. Есть четкие поручения главы государства, что до 2020 года мы должны объект завершить, поэтому сейчас мы работаем с "Газпромом " для того, чтобы выполнить это поручение", – сказал Шорец.

Строительство "Газпром Центра" началось в 2015 году, его окончание было запланировало на 2018 год. Строительные работы заморозили из-за проблем с финансированием. По неофициальной версии, процесс приостановили по техническим обстоятельствам – якобы в фундаменте обнаружили дефекты, которые не позволяют возводить высотное здание.