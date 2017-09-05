Настоящее приключение пережила команда норвежской моторной яхты Sirius под городом Дубровно в Витебской области — по пути в Стамбул их судно село на мель на Днепре в десяти метрах от берега. ЧП произошло 5 сентября еще днем, примерно в половину третьего. До вечера трое членов команды пытались справиться с бедой сами, но когда поняли, что это невозможно, обратились в МЧС. Там решили снимать яхту с мели с самого утра 6 сентября. За спасательной операцией понаблюдали корреспонденты TUT.BY.





Судно село на мель рядом с деревней Бурая. Здесь живет человек 40, в основном люди пожилые. Для местных жителей спасательная операция на Днепре — целое событие!

— Ой, я сегодня смотрю с утра — к нам едут одна за другой машины: МЧС, водолазы, пресса… Ну, думаю, или кто-то кого-то убил, или сам по себе кто-то умер. Звоню в сельсовет: что произошло? Мне говорят: да там шведы у вас в реке застряли, — рассказывает сельчанка, которая показывает нам дорогу до берега с яхтой.

— Не шведы, а норвежцы.

— Может, и так. Но все равно, иностранцы же, — смеется женщина.





Подъезжаем к берегу. Здесь уже стоят сотрудники МЧС, Государственной инспекции по маломерным судам, водолазно-спасательной службы, а также местные зеваки. Наша проводница восклицает:

— А, ну так не удивительно, что они застряли. Тут как раз камни. Это место мы между собой называем «быстряк». Рядом островок, а за ним течение быстро-быстро крутит воду.

На десятиметровой яхте трое мужчин. Ведут себя, как те викинги, — хладнокровно. Но заметно, что ситуация их немного забавляет. Один из скандинавов владеет русским, он помогает наладить контакт между своими друзьями и белорусскими спасателями.

Выяснилось, что все трое — жители норвежской столицы Осло и заядлые путешественники.



Слева направо: капитан Ойстеин Бах, переводчик Тор Ментиярви, матрос Рун Маркус Гокштед





— 17 августа команда вышла в плавание из финляндского Хельсинки. Плыли по Финскому заливу. Маршрут продолжили через Санкт-Петербург — по Неве. Затем попали в Новоладожский канал, по реке Волхов добрались до Великого Новгорода. Позже переместили судно на лафет и 1 сентября приехали в Смоленск. Оттуда уже держали путь по Днепру. 5 сентября, около 11.30, перешли российско-белорусскую границу. И примерно в 15.30 произошло ЧП возле деревни Бурая, — рассказал TUT.BY о маршруте норвежцев государственный инспектор Оршанского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Сергей Стасюкевич.

Финишировать норвежцы — 57-летний капитан Ойстеин Бах, 59-летний матрос Рун Маркус Гокштед и 48-летний радист и переводчик Тор Ментиярви — планируют в турецком Стамбуле. Когда минуют территорию Беларуси, их ждет еще путешествие по Черному морю в Украине.

Как спасатели снимали с мели яхту норвежских туристов. Видео: МЧС

Двое из членов команды — Ойстеин Бах и Рун Маркус Гокштед — журналисты, сотрудники Норвежской радиовещательной корпорации. Третий, переводчик Тор Ментиярви, одно время жил в Минске. По пути команда снимает фильм о странах, через которые проплывают, и их жителях. В нем, судя по всему, будут и кадры о приключении под Дубровно.

— Мы много путешествовали: по Баренцову, Балтийскому, Белому морям и так далее. Нам интересно узнать, как живут люди в других странах. Но таких происшествий, как это, еще ни разу не случалось, — рассказал журналистам Тор Ментиярви, когда ненадолго подплыл на лодке к берегу. — Мы очень благодарны всем, кто нам сегодня помогает.





















Вчера вечером белорусская сторона предложила гостям ночлег в гостинице, еду, теплую одежду. Но они от всего этого отказались, сославшись на то, что есть все необходимое. Так, по словам путешественников, продуктов на яхте хватит еще на целый месяц.

О том, что произошло с судном норвежских «морских волков», TUT.BY рассказал начальник Оршанской водолазно-спасательной станции Александр Савченко:

— Норвежцы плывут на маломерном судне мощностью 118 лошадиных сил. Моторная яхта весит 6 тонн. Глубина ее осадки в воду — около метра. А глубина Днепра в этом месте — меньше метра. Поэтому судно и село на мель. Тут и песок, и камни. Они просто не справились с течением, и яхту снесло к берегу. Хоть у членов команды есть эхолот и другое оборудование, а также мастерство, но все-таки фарватера они не знают. В районе Дубровно Днепр непредсказуемый, очень много перекатов и так далее. А в целом, это никакая не сенсация, а самый обычный инцидент с маломерным судном на реке.





В Днепр ныряли водолазы — изучали обстановку, смотрели, за что зацепилось судно. Потом представители МЧС и других служб пришли к выводу, что Sirius сдвинет с мертвой точки лодка — с помощью веревки. В 14.10 яхту сняли с мели.

Дальнейший путь норвежской команды по территории Беларуси, как сообщил Александр Савченко, будут контролировать сотрудники МЧС и других заинтересованных служб. На всякий случай. Члены команды хоть и мужественные «викинги», но и Днепр-то тоже с характером.



