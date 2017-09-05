ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобразования: платных "продленок" по утрам быть не должно

06.09.2017 17:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Платных утренних "продленок" в школах Беларуси быть не должно, заявила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования республики Людмила Высоцкая.

Минобразования: платных "продленок" по утрам быть не должно
© Sputnik / Виктор Толочко
Учителя до сих пор не увидели календарных планов на год

После переноса уроков на девять часов утра некоторые школы проявили инициативу и заявили родителям о необходимости оплачивать пребывание детей в учреждениях образования до начала занятий. В то же время еще несколько месяцев назад власти подчеркивали: родители могут свободно приводить учеников в школы к 08:00, где тех займут до начала уроков.

"Такого быть не должно: за "продленку" брать деньги нельзя", – заявила Sputnik пресс-секретарь ведомства.

По ее словам, министерство проведет беседы с руководством школ о недопустимости подобных сборов. Приходить в школу дети должны бесплатно, заверили в ведомстве.

Такая же ситуация сложилась и с платными факультативами, которые многие школы переносят на 08:00. По словам Высоцкой, менять время дополнительных занятия можно только с согласия учеников и их родителей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платные факультативы на утро можно переносить только с согласия родителей и учеников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Много путешествовали, но такого не было". Как под Дубровно снимали с мели в Днепре норвежскую яхту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика