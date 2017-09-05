В Островецком районе открылся первый в Беларуси инфоцентр по сохранению лососевых рыб

Агрогородок Ворняны в Островецком районе Гродненской области стал центром лосося: здесь открылся первый в стране инфоцентр по сохранению лососевых рыб в Беларуси. Инфоцентр открыт на базе ГУО «УПК Ворнянские ясли-сад-средняя школа», сообщается на сайте общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».





— Мы открываем центр, чтобы рассказать людям — в первую очередь местным жителям — об этих уникальных рыбах и о том, как важно сохранить их. Ведь речь идет пока всего о сохранившихся нескольких десятках рыб. Они могут полностью исчезнуть в Беларуси, если им не помочь, — рассказывает координатор проекта по созданию центра, сотрудник АПБ по природоохранным вопросам Максим Немчинов.

Нерест лосося приходится на октябрь-декабрь. Рыба идет в Островецкий район из Балтийского моря. И в это время у рыбы очень много проблем: мешают плотины бобра, подстерегает выдра. Но самая большая опасность — человек: фермы и браконьеры. Все виды лососевых рыб включены в Красную книгу Республики Беларусь.

В оборудованном классе за час экскурсии можно узнать о лососевых рыбах и проблемах их сохранения. Здесь знакомят с жизненным циклом лосося, рассказывают о непростом процессе нереста и миграции. Есть информация и про угрозы для редких рыб и о том, как каждый может помочь в сохранении лосося. Расскажут и про водные экосистемы, взаимосвязь разных животных между собой и место в этих цепочках лососей.

Организаторы в первую очередь рассчитывают на местных жителей и жителей соседних регионов. Ждут в центре и жителей Минска, экскурсии из других областей. Особое внимание уделят работе со школьниками. Учащиеся смогут приходить классами с учителями или самостоятельно, с родителями и друзьями. Интерактивные стенды лососевого центра будут интересны и взрослым, и детям. «Изюминкой» центра станут экскурсии по знакомству с водными обитателями в естественной среде обитания.





Центр готов принять и иностранных туристов из стран-соседей и дальнего зарубежья: информация на стендах представлена на трех языках: белорусском, русском и английском.

На торжественном открытии выступил исполнительный директор Коалиции «Чистая Балтика» Михаил Дуркин.

— От лица коалиции «Чистая Балтика» — организации, которая находится в Швеции, но которая объединяет друзей Балтийского моря и 19 экологических организаций, хочу сказать слова благодарности местным властям, школе и нашим партнерам за то, что мы пришли к этому важному моменту. И здесь, в верховьях реки Вилия, которая связывает Беларусь с Балтийским морем, мы открываем этот инфоцентр. Приятно, что и учителя, и ученики школы заинтересованы в охране балтийского лосося. Уверен, что результаты не заставят себя ждать! Недавно я общался с коллегами-ихтиологами, которые работают в устье Немана, и они отметили, что этот год — исключительный по заходу лосося на нерест. Уже сейчас рыбы пошли в реки. Так что будем ждать новостей осенью.

Представитель Посольства Литовской Республики в Республике Беларусь Ирена Ведрицкайте подчеркнула важность общей работы. Наши страны объединены этой удивительной рыбой, которая очень требовательна к состоянию рек. Нельзя решить проблему лосося в одной стране, нужно работать сообща.





Первых гостей Инфоцентра поприветствовал представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Виталий Коренчук:

— В Законе «Об охране окружающей среды» отмечено, что Министерство природных ресурсов должно тесно взаимодействовать с общественными организациями в области охраны окружающей среды. И сегодня как раз тот случай, когда это происходит. Этот инфоцентр позволит привлекать больше населения к вопросам охраны окружающей среды. У нас есть много государственных служб, которые следят за природой. Но реально сохранить наши природные богатства можно только вместе, с помощью общественных организаций и волонтеров. Я благодарен всем, кто оказывает помощь Беларуси в реализации таких важных проектов.

Инфоцентр по сохранению лососевых рыб находится в агрогородке Ворняны, ул. Пионерская, д. 2. Время работы: понедельник-суббота с 9 до 17 часов. Посещение и экскурсии бесплатные. Важно: при планировании визита заранее свяжитесь со школой: +375159179829, vornhany_sc@mail.grodno.by Инфоцентр по сохранению лососевых рыб в Беларуси оборудован в рамках проекта «Развитие и укрепление сети хранителей вокруг значимых водно-болотных угодий», финансируемого Шведским агентством по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) и Коалицией «Чистая Балтика» (ССВ).