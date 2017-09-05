Ежедневно на телефон «горячей линии» Миноблисполкома поступает до 50 звонков. Правда, только две трети из них — действительно «горячие». Остальные граждане звонят словно в справочную службу: просят подсказать номер телефона той или иной организации, расписание общественного транспорта или время работы врача в поликлинике. Издание Млын.by узнало после дежурства на «горячей линии», для чего она создавалась на самом деле.





«Человек проясняет ситуацию, когда получает ответы на свои вопросы»

Из какого бы района вы ни звонили на телефон «горячей линии» облисполкома, все эти обращения поступают в столицу — на Энгельса, 4. В просторном кабинете на первом этаже ничего лишнего: папки с юридической документацией, два компьютера и два телефона. Еще несколько лет назад на звонки жителей области отвечали двое сотрудников. Сейчас специалист отдела по работе с обращениями граждан Татьяна Курьянович ведет дежурство одна.

«Горячая линия» работает каждый день, включая выходные. В облисполкоме Татьяна Курьянович — с 8 утра. Ее рабочий день продолжается до пяти вечера. С 17.00 до 21.00 и в выходные дни телефон переключается на дежурного специалиста.





Первый телефонный звонок раздается ближе к 9.00. Жительница Смолевичей выражает свое беспокойство по поводу того, что местные власти, как она считает, неправильно готовятся к «Дажынкам». Так, в центре города подняли старый асфальт (он якобы был в неплохом состоянии) и положили новый. Между тем на окраине, где она живет, его нет вообще.

— В городе проходило заседание штаба по подготовке к «Дажынкам». Был разработан план мероприятий, определены объемы финансирования. Если работы на улице, на которой вы живете, планом не предусмотрены, в рамках подготовки к «Дажынкам» они проводиться не будут, — объясняет Татьяна Курьянович.

«Большинство считает: раз дозвонился в облисполком, проблема решится по щелчку пальцев»

— Все звонки на «горячую линию» не регистрируются, а информация, которую даем, носит справочно-консультационный характер, — поясняет специалист. — Если человек, к примеру, звонит и говорит, что у него течет труба, а он не может дозвониться до диспетчерской, я или дежурный перезваниваем на район и просим помочь. Стараемся работать оперативно. Но на решение некоторых вопросов нужно время. А у нас большинство людей считает так: раз дозвонился в облисполком, проблема должна решиться по щелчку пальцев. Бывают случаи, когда обратившиеся хотят, чтобы я помогла им получить кредит или зарегистрировать фирму, хотя у оператора «горячей линии» таких полномочий нет.

Один из последних случаев: позвонил мужчина с жалобой. Сосед сверху затопил его квартиру, но не хочет признавать за собой вину и платить деньги за ремонт. Тогда дозвонившийся решил выбить положенную сумму через облисполком, но не учел, что в этой ситуации есть определенный алгоритм действий. Такие отношения, поясняет Татьяна Курьянович, могут решаться только в судебном порядке. Облисполком — орган исполнительной власти, деньги с соседей требовать не имеет права.

— Люди, что звонят на «горячую линию», чаще всего не знают об этом, поэтому моя задача — подсказать, куда с той или иной проблемой лучше всего обратиться.

«Каждому хочется, чтобы фонарь светил именно возле его дома»

Много звонков поступает по поводу уличного освещения. Согласно социальному стандарту небольшие населенные пункты должны освещаться на въезде, в центре и в конце. В остальном — при возможности и наличии финансовых средств.

— Кое-кто рассуждает: включи сельисполком один лишний фонарь — беднее область не станет. Но ведь с такой просьбой ко мне обращаются многие. Из одной деревни могут позвонить 3−5 человек, и каждому хочется, чтобы фонарь светил именно возле его дома, — замечает Татьяна Курьянович.





Пока специалист рассказывала истории из практики, на «горячую линию» поступил второй звонок. Жительница Дзержинского района сообщила: у нее на участке течет труба. В ЖКХ сказали, что замена обойдется в 600 рублей. Взвесив все «за» и «против», звонившая решила провести ремонтные работы самостоятельно. Чтобы добраться до центрального водоснабжения, выкопала в своем огороде яму в 2 метра глубиной, но… не угадала с местом, где проходит водопровод. Позвонила в водоканал с просьбой дать ей схему размещения трубы. Но получила отказ. На «горячую линию» женщина звонила, чтобы пожаловаться на тот самый водоканал.

— Если вы отключите ближайшие дома от водоснабжения или произойдет порыв трубы, рискуете получить штраф за самовольное проведение работ, — предупредила Татьяна Курьянович. — В данном случае единственный выход — заключить договор с ЖКХ или другой организацией, которая имеет разрешение на выполнение таких строительных работ.

«Пик звонков — в полдень. До девяти утра обычно тишина»

Звонок из Вилейки. Мужчина слышит, что в его квартире капает вода, но где именно это происходит — определить не может. У соседей этажом выше и ниже все в порядке.

Перезваниваем в ЖКХ Вилейского района. Там о проблеме знают. Оказывается, бригада уже выезжала на место, но ничего не обнаружила. Наиболее вероятное объяснение — вилейчанину просто почудилось.

— Часто звонят на «горячую линию» неработающие и пенсионеры. Некоторые из них в силу возраста или болезни могут увидеть или услышать то, чего нет. Но мы обязаны реагировать на все обращения, в том числе и такие, — говорит специалист отдела по работе с обращениями граждан. — Как-то мужчина пожаловался на то, что на столбе напротив его дома оторвался провод. И высказал опасение, что в любой момент может случиться беда. Я стала звонить в районные электрические сети. Специалисты выехали на место. В итоге оказалось, что никакого порванного провода нет.





Но самый странный звонок, вспоминает Татьяна Курьянович, поступил от женщины, которая жаловалась на то, что за ней следят. Она была уверена: в ее квартире кто-то установил видеокамеры…

Пока мы беседуем, поступает еще один звонок. На этот раз из Минского района. В семье женщины случилось горе — умер родственник. Договор на изготовление памятника она заключила с частником, перечислила предоплату. Но все сроки по договору истекли, а памятника нет. Возвращать деньги заказчице никто не собирается. Женщина обратилась в суд. Выиграла его. И вот теперь судебные исполнители на протяжении месяца обещают связаться с частником, чтобы обязать его вернуть деньги.

— Судебные органы не подчиняются облисполкому, поэтому в данном случае единственный вариант — обратиться с жалобой к председателю суда, — советует Татьяна Курьянович.



