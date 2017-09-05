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Таможенники изъяли у белоруски в Бресте почти 10 тысяч евро

06.09.2017 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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У белоруски, которая возвращалась на родину, таможенники изъяли почти 10 тысяч евро. По какой-то причине женщина не задекларировала превышающую лимит валюту, сообщает пресс-служба Брестской таможни.


Фото: Брестская таможня

Белоруска ехала на поезде из Франкфурта-на-Майне в Минск. В пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» она сообщила, что не имеет при себе валюты больше 10 тысяч долларов в эквиваленте. И предъявила 7,4 тысячи евро из кошелька.

Однако в багаже нашлись еще 10,8 тысяч долларов. Общая сумма наличных в эквиваленте составила 21,6 тысяч долларов. В случае превышения «лимита» в 10 тысяч долларов женщине нужно было письменно декларировать все деньги, но она этого не сделала.

По этой причине на гражданку составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.5 КоАП (Недекларирование наличных средств). До решения суда «лишние» 9760 евро изъяты.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Женщина превысила лимит в 10 тысяч долларов, которые можно провозить без декларирования.

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