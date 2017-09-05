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Памятник Глебу Минскому предложили установить в столичном Замчище

06.09.2017 18:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 сен – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец сообщил журналистам, что столичным властям поступило предложение установить в Замчище памятник Глебу Всеславичу известному, как Минский.

Памятник Глебу Минскому предложили установить в столичном Замчище
© Sputnik / Виктор Толочко
Видеофакт: открытие памятника Мулявину в Минске

"На сегодня в Замчище могут быть пока установлены какие-то памятные знаки. Мы попросили предложить, кто это может быть. Но пока чего-то конкретного не получили", – сказал Шорец.

Он также уточнил, что есть идея поставить на Замчище огромный меч, но его художественная ценность ставится под сомнение. Кроме того, по словам минского мэра, таким знаком может стать памятник Глебу Минскому. 

"Некоторые говорят, что это человек, который стоял у истоков становления города. Историки, художники, скульпторы пока в раздумьях", – заключил глава Мингорисполкома.

В 2012 году в прессе появилась информация, что памятник Глебу Минскому может появиться предположительно на Троицкой горе.

Глеб Всеславич – третий сын Всеслава Чародея, князь минский с 1101 года. В 2007 году Национальный банк Беларуси выпустил памятную монету, посвященную князю.

 
Теги: Минск
 
 
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Историки, художники и скульпторы окончательного решения по этому вопросу пока не приняли.

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