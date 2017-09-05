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Шорец рассказал, что его напрягает как горожанина

06.09.2017 18:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 сен – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в преддверии 950-летия Минска на большой пресс-конференцию заявил, что недоволен работой столичных коммунальщиков.

Шорец рассказал, что его напрягает как горожанина
CC BY 2.0 / Søren Niedziella / Albion_Jarl_Viking_Sword_06
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Градоначальник на встрече с журналистами ответил на ряд вопросов, в том числе проблемных, которые беспокоят его как горожанина.

"Я сталкиваюсь с трудностями, когда еду по городу и начинаю всем своим подчиненным показывать их определенные огрехи. Вот это самая большая беда, когда у них глаз замылился, и они сами этого не видят. Я им постоянно про это говорю. И "Горремавтодор", и "Зеленстрой", и жилищно-коммунальные службы", – ответил на вопрос Sputnik Шорец.

Мэр также уточнил, что уже в 08:00 он начинает звонить определенным начальникам. "Они начинают тогда нервничать", – сказал председатель столичного горисполкома. 

С вопросами жилищно-коммунального хозяйства Шорец знаком хорошо. С 2002 года он курировал сферу энергетики, транспорта и связи в Витебском облисполкоме, с 2005 – там же руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства, а с 2011 по 2014 год был министром жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Председатель Мингорисполкома перечислил организации, которым звонит по утрам с замечаниями.

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