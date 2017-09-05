Шорец рассказал, что его напрягает как горожанина

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в преддверии 950-летия Минска на большой пресс-конференцию заявил, что недоволен работой столичных коммунальщиков.

Градоначальник на встрече с журналистами ответил на ряд вопросов, в том числе проблемных, которые беспокоят его как горожанина.

"Я сталкиваюсь с трудностями, когда еду по городу и начинаю всем своим подчиненным показывать их определенные огрехи. Вот это самая большая беда, когда у них глаз замылился, и они сами этого не видят. Я им постоянно про это говорю. И "Горремавтодор", и "Зеленстрой", и жилищно-коммунальные службы", – ответил на вопрос Sputnik Шорец.

Мэр также уточнил, что уже в 08:00 он начинает звонить определенным начальникам. "Они начинают тогда нервничать", – сказал председатель столичного горисполкома.

С вопросами жилищно-коммунального хозяйства Шорец знаком хорошо. С 2002 года он курировал сферу энергетики, транспорта и связи в Витебском облисполкоме, с 2005 – там же руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства, а с 2011 по 2014 год был министром жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.