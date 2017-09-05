Во дворе у жителя Ивацевичского района нашли 34 оружейных ствола

Милиция нашла во дворе у 51-летнего жителя деревни Подстаринь (Ивацевичский район) 34 оружейных ствола и два пистолета. Оружие изучили эксперты, сообщает Госкомитет судэкспертиз.





Была проведена баллистическая экспертиза. Выяснилось, что пистолеты — сигнальные. А вот стволы непригодны для стрельбы из-за повреждения коррозией. Они относятся к образцам конца 19 — первой половины 20 века, и состояли на вооружении у французской, немецкой, шведской и советской армий.





Эксперты напоминают, что незаконное хранение оружия, его составных частей в любом виде (в том числе со следами коррозии, трещинами) на приусадебных участках или во дворе дома может доставить проблемы владельцам.

В некоторых случаях, несмотря на визуальную негодность, после проведения баллистической экспертизы оружие признается огнестрельным и пригодным для стрельбы — что влечет уголовную ответственность.