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Во дворе у жителя Ивацевичского района нашли 34 оружейных ствола

06.09.2017 19:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция нашла во дворе у 51-летнего жителя деревни Подстаринь (Ивацевичский район) 34 оружейных ствола и два пистолета. Оружие изучили эксперты, сообщает Госкомитет судэкспертиз.


Была проведена баллистическая экспертиза. Выяснилось, что пистолеты — сигнальные. А вот стволы непригодны для стрельбы из-за повреждения коррозией. Они относятся к образцам конца 19 — первой половины 20 века, и состояли на вооружении у французской, немецкой, шведской и советской армий.


Эксперты напоминают, что незаконное хранение оружия, его составных частей в любом виде (в том числе со следами коррозии, трещинами) на приусадебных участках или во дворе дома может доставить проблемы владельцам.

В некоторых случаях, несмотря на визуальную негодность, после проведения баллистической экспертизы оружие признается огнестрельным и пригодным для стрельбы — что влечет уголовную ответственность.

 
 
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