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Столичные следователи переехали в обновленное здание в центре Минска
06.09.2017 19:21 — Новости Общества | Tut.by
Управление Следственного комитета по Минску вернулось в здание на улице Первомайской. Три года здесь шла реконструкция, и теперь созданы все условия для работы следователей и приема граждан. Об этом заявил глава ведомства Иван Носкевич.
«На момент создания Следственного комитета условия у следователей были не самые лучшие. Я считаю, за прошедшие шесть лет мы сделали многое, чтобы наши сотрудники служили в достойных условиях», —
Теперь в здании разместились управление по Минску, а также Ленинский райотдел СК.
Кстати, за обновлением постройки следили сотрудники «Белреставрации» — здание
Напомним, рядом на улице Фрунзе находится здание Центрального аппарата ведомства. Эта постройка 1830-х годов тоже была
«Думаю, что для Минска завершение реконструкции в районе ул. Первомайской и Фрунзе — это своего рода знаковое событие. Ведь мы здесь создаем настоящий кластер законности и справедливости», — подчеркнул Иван Носкевич.
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Несколько лет здесь шла реконструкция.
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