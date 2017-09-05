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Столичные следователи переехали в обновленное здание в центре Минска

06.09.2017 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Управление Следственного комитета по Минску вернулось в здание на улице Первомайской. Три года здесь шла реконструкция, и теперь созданы все условия для работы следователей и приема граждан. Об этом заявил глава ведомства Иван Носкевич.


Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета

«На момент создания Следственного комитета условия у следователей были не самые лучшие. Я считаю, за прошедшие шесть лет мы сделали многое, чтобы наши сотрудники служили в достойных условиях», — передает БЕЛТА слова председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.



Теперь в здании разместились управление по Минску, а также Ленинский райотдел СК.

Кстати, за обновлением постройки следили сотрудники «Белреставрации» — здание имеет историческую ценность, оно было возведено в 1950-е.


Напомним, рядом на улице Фрунзе находится здание Центрального аппарата ведомства. Эта постройка 1830-х годов тоже была реконструирована для СК к 2013 году.


Здание на Фрунзе. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Думаю, что для Минска завершение реконструкции в районе ул. Первомайской и Фрунзе — это своего рода знаковое событие. Ведь мы здесь создаем настоящий кластер законности и справедливости», — подчеркнул Иван Носкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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