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За минувшие сутки саперы трижды выезжали по вызовам в Витебский район

06.09.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by  
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5 сентября саперы трижды выезжали в Витебский район. Сначала трактористы нашли на поле несколько артиллерийских снарядов, потом два грибника — минометные мины. Подробности сообщает пресс-служба внутренних войск МВД.

При вспахивании поля у деревни Бондари трактористы заметили в земле нечто похожее на снаряды. На место выбыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524. В итоге специалисты обезвредили гранату Ф-1, а также девять артиллерийских снарядов калибром от 45 до 152 мм.

Позже грибник у деревни Липовцы нашел недалеко от дороги целую поляну 50-миллиметровых минометных мин, кем-то заранее выкопанных. Всего насчитали 63 взрывоопасных предмета.

Через час саперы выехали в деревню Берники, где грибник нашел минометную мину такого же калибра.

Все находки были вывезены и уничтожены на подрывной площадке.

 
 
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Сначала трактористы нашли в поле артиллерийские снаряды. А после этого два грибника - минометные мины.

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