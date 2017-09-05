За минувшие сутки саперы трижды выезжали по вызовам в Витебский район

5 сентября саперы трижды выезжали в Витебский район. Сначала трактористы нашли на поле несколько артиллерийских снарядов, потом два грибника — минометные мины. Подробности сообщает пресс-служба внутренних войск МВД.

При вспахивании поля у деревни Бондари трактористы заметили в земле нечто похожее на снаряды. На место выбыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524. В итоге специалисты обезвредили гранату Ф-1, а также девять артиллерийских снарядов калибром от 45 до 152 мм.

Позже грибник у деревни Липовцы нашел недалеко от дороги целую поляну 50-миллиметровых минометных мин, кем-то заранее выкопанных. Всего насчитали 63 взрывоопасных предмета.

Через час саперы выехали в деревню Берники, где грибник нашел минометную мину такого же калибра.

Все находки были вывезены и уничтожены на подрывной площадке.