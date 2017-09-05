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За минувшие сутки саперы трижды выезжали по вызовам в Витебский район
06.09.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by
5 сентября саперы трижды выезжали в Витебский район. Сначала трактористы нашли на поле несколько артиллерийских снарядов, потом два грибника — минометные мины. Подробности
При вспахивании поля у деревни Бондари трактористы заметили в земле нечто похожее на снаряды. На место выбыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524. В итоге специалисты обезвредили гранату Ф-1, а также девять артиллерийских снарядов калибром от 45 до 152 мм.
Позже грибник у деревни Липовцы нашел недалеко от дороги целую поляну 50-миллиметровых минометных мин, кем-то заранее выкопанных. Всего насчитали 63 взрывоопасных предмета.
Через час саперы выехали в деревню Берники, где грибник нашел минометную мину такого же калибра.
Все находки были вывезены и уничтожены на подрывной площадке.
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Сначала трактористы нашли в поле артиллерийские снаряды. А после этого два грибника - минометные мины.
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