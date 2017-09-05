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В Лунинецком районе разыскивают пропавшую 2 недели назад 16-летнюю учащуюся колледжа
06.09.2017 20:04 — Новости Общества | Tut.by
В Лунинецком районе разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю учащуюся колледжа. Девушка ушла из дома еще две недели назад.
Как рассказала
Подобные ситуации случались в семье и раньше, поэтому женщина до последнего надеялась, что дочь вернется. Отчаявшись, она обратилась за помощью к правоохранителям.
Девушка училась на втором курсе Лунинецкого государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Перед своим исчезновением сообщила друзьям, что уезжает и искать ее не нужно.
Сотрудники милиции просят граждан, владеющих информацией о возможном месте пребывания несовершеннолетней, сообщить по телефону +375 44 515 53 02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Девушка училась на втором курсе Лунинецкого государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства. На учете в инспекции по...
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