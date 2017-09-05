В Лунинецком районе разыскивают пропавшую 2 недели назад 16-летнюю учащуюся колледжа

В Лунинецком районе разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю учащуюся колледжа. Девушка ушла из дома еще две недели назад.

Как рассказала БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко, с заявлением в милицию о пропаже несовершеннолетней дочери 4 сентября обратилась жительница деревни Цна. По ее словам, девушка ушла из дома в неизвестном направлении две недели назад. Перед этим мать и дочь посорились из-за того, что женщина высказала недовольство образом жизни дочери.



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Подобные ситуации случались в семье и раньше, поэтому женщина до последнего надеялась, что дочь вернется. Отчаявшись, она обратилась за помощью к правоохранителям.

Девушка училась на втором курсе Лунинецкого государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Перед своим исчезновением сообщила друзьям, что уезжает и искать ее не нужно.

Сотрудники милиции просят граждан, владеющих информацией о возможном месте пребывания несовершеннолетней, сообщить по телефону +375 44 515 53 02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.