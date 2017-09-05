Астрономическую площадку построили в Могилеве школьники и зовут всех на вечера астрономии

Астрономическую площадку открыли в Могилеве 6 октября во дворе СШ № 28. Ее спроектировали сами школьники, они же активно участвовали в обустройстве. Проект уникален: такого нет во всей Беларуси.





Идеей создать астрономическую площадку во дворе школы учительница физики Валентина Дрогольчук заразила своих учеников еще год назад. Ребята не только распланировали, как будет выглядеть площадка, но и пошли с этой идеей на конкурс социальных проектов Social Weekend. Там их поддержали меценаты Леонид Лознер и Сергей Щербаков .





Получив 2,3 тыс. рублей на Social Weekend, школьники вместе с учительницей начали действовать. Сертезно помогла и спонсорская поддержка могилевских предприятий.

Могилевский металлургический завод изготовил металлические детали, «Могилевтехмонтаж» их установил. Школьники все лето увлеченно красили забор и другие элементы, расчерчивали площадку в виде разреза солнца с планетами солнечной системы. Интересно, что продолжили воплощать проект следующее поколение 11-классников — те, кто все начинал, стали студентами.





























— Конечно, мы будем совершенствовать площадку по мере сил. Как минимум хотим сделать к ней нормальный подход, чтобы не идти по траве, — рассказала директор СШ № 28 Елена Ивашнева и подчеркнула: если бы не энтузиазм и энергия Валентины Дрогольчук, ничего бы не было.

А Валентина Васильевна вместе с учениками ждут хорошей погоды, чтобы провести первый в этом году урок астрономии на новой площадке.

— Я рада, что все получилось, рада, что дети восприняли все с таким энтузиазмом. А «вечера тротуарной астрономии» проводить будем обязательно. Пусть хоть полрайона придет — мы готовы поделиться с ними знаниями, — смеется учительница физики.





Пока солнечные часы, геоскоп, модель небесной сферы и флюгер с изображением льва заливает дождь, телескопы стоят наготове. Их у 11-классников уже три — два ребята собрали сами, а третий подарила директор maesens.by и член жюри Social Weekend Олеся Бугаева.

На астрономической площадке смогут заниматься и ученики других школ. А за объявлением о дате и времени проведения первого вечера астрономии можно следить в группе в соцсети , которую специально создали школьники.



