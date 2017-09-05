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В Мозыре убегая от милиционеров девушка прыгнула в Припять
06.09.2017 20:34 — Новости Общества | Tut.by
В Мозыре спасатели вытащили из реки 20-летнюю девушку. Как сообщает телеканал «
Эта история могла бы быть положительной во всех смыслах. Но выяснилось, что за 15 минут до инцидента мозырянка пыталась из обувного магазина вынести туфли. И убегая от милиционеров бросилась в воду.
Пока девушка находится в больнице. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
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Пока девушка находится в больнице. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
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