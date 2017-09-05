В Мозыре убегая от милиционеров девушка прыгнула в Припять

В Мозыре спасатели вытащили из реки 20-летнюю девушку. Как сообщает телеканал « Мозырь », трагедия могла случиться в любой момент, ведь девушка находилась практически на середине реки.

Эта история могла бы быть положительной во всех смыслах. Но выяснилось, что за 15 минут до инцидента мозырянка пыталась из обувного магазина вынести туфли. И убегая от милиционеров бросилась в воду.

Пока девушка находится в больнице. В отношении нее возбуждено уголовное дело.