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Гомельский и московский университеты открыли совместную магистратуру

07.09.2017 07:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины и российский Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» открыли совместную магистратуру. Белорусский и российский вузы будут реализовывать магистерскую программу «Нанотехнологии в микросистемной технике».


Единый учебный план, согласованный между заведениями-партнерами, предусматривает подготовку магистров по направлениям «Материаловедение и технологии материалов» и «Физика».

Период обучения в совместной магистратуре рассчитан на два академических года.

— В ходе образовательного процесса магистранты будут иметь равноценные возможности очного и дистанционного изучения дисциплин на базе гомельского и московского вузов. По итогам обучения выпускники получат двойной диплом академической степени магистра, который позволит им трудоустроиться по специальности на территории Союзного государства, — рассказал проректор по учебной работе ГГУ им. Ф. Скорины Игорь Семченко.

Он отметил, что совместная белорусско-российская магистратура будет иметь практико-ориентированную направленность, которая нацелена на подготовку кадров высокого уровня, квалифицированных специалистов для предприятий электронной промышленности обеих стран.

— Реализация магистерской программы даст уникальную возможность выпускникам Гомельского госуниверситета проводить исследования на базе инновационного комплекса Московского института электронной техники, где сегодня интегрируются малый бизнес, наука и промышленность, — подчеркнул собеседник.

По его словам, это позволит привлекать магистрантов к реализации инновационных проектов, программ, связанных с разработкой и внедрением изделий микромеханики, навигационных и управляющих комплексов, оптоэлектроники, технологий для биомедицины.

 
 
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Период обучения в совместной магистратуре рассчитан на два академических года.

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