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Родовые поместья, приключения норвежцев на Днепре и как купить биткоин - все за вчера
07.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
«Сон для организма — это лучшее восстановление, во время сна человек отдыхает не только физически, но и морально… Чтобы подготовиться к новому дню, организму нужно не менее 8 часов», — говорит нам легкоатлет и депутат Вадим Девятовский. Если для вас сон — такая же большая проблема, «его очень мало», — то
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"Сон для организма - это лучшее восстановление, во время сна человек отдыхает не только физически, но и морально…", - говорит нам легкоатлет и депутат Вадим...
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