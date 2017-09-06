Родовые поместья, приключения норвежцев на Днепре и как купить биткоин - все за вчера

Доброе утро!

«Сон для организма — это лучшее восстановление, во время сна человек отдыхает не только физически, но и морально… Чтобы подготовиться к новому дню, организму нужно не менее 8 часов», — говорит нам легкоатлет и депутат Вадим Девятовский. Если для вас сон — такая же большая проблема, «его очень мало», — то вот здесь он рассказывает, чем это хоть чуть-чуть компенсировать .





ВАЖНОЕ

Ох, прямо как в кино! В Беларуси, возможно, скоро будут родовые поместья — даже разрабатывают соответствующий закон . Это нужно для того, чтобы земля оставалась навсегда детям и внукам, будущим поколениям той семьи, которая это поместье основывает. И главное — земля может только передаваться во владение и не может ни при каких обстоятельствах продаваться.

Началась школа — а вместе с ней проблемы для родителей. Например, не все могли заплатить за питание детей, хоть, говорят, и придерживались инструкции. ЕРИП объяснил: да, проблемы есть — и вот что с ними делать . И еще: помните объявления о платных группах продленки в борисовской школе? Спросили Минобр, могут ли школы брать деньги за утренние группы краткосрочного пребывания.

На днях министр спорта заявил, что стадион «Динамо» откроют после реконструкции в середине 2018 года. Стоп-стоп-стоп! Ранее-то сроком сдачи был конец 2017-го! Пришлось нам спросить у мэра, почему работы затянулись.

На Карибские острова обрушился ураган «Ирма», которому присвоена наивысшая пятая категория мощности. Ох, что там творится !

Уф-ф-ф, наконец-то, а то мы уже подозревали какое-то проклятие! Минское «Динамо» одержало первую победу в этом сезоне КХЛ! Все подробности — здесь , тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!

ПОПУЛЯРНОЕ

Был у нас текст о страшной трагедии одной семьи. Через месяц после родов умерла многодетная мама, и теперь на руках одинокой бабушки остались трое внуков: годовалый малыш и месячные близнецы. Зайдите, посмотрите — может, подскажете, как помочь семье .





А еще у нас вчера появился шанс спросить главу Следственного комитета, почему все же судят витебскую роженицу, потерявшую ребенка. Вот как он комментирует этот процесс .

В минском микрорайоне Сухарево в ночь с воскресенья на понедельник в одной из квартир произошел пожар. Троим детям пришлось прыгать из окна — так им сказала мама. Почему она приняла такое решение и что сейчас с малышками — рассказываем здесь . Ну и не поленитесь здесь же прочесть советы МЧС, что правильно делать в подобных случаях.

А к вам тоже скоро придет классный руководитель вашего школьника? Как бы в гости «познакомиться с семьей», но как бы и проверить условия, в которых живет и воспитывается его ученик? Разузнали, на что именно смотрят педагоги в наших домах .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

«Молодому фронту» исполнилось 20 лет. Мы вспомнили, чем занимались участники движения и какие личности, собственно, из него вышли. А еще нашли самых известных молодофронтовцев, многие из которых давно отошли от политики, и попросили их ответить на три важных вопроса .

Ничего себе попутешествовали! Норвежцы на моторной яхте пережили настоящее приключение под Дубровно в Витебской области — по пути в Стамбул их судно село на мель на Днепре в десяти метрах от берега. Вчера спасатели снимали яхту с мели — а мы за этим наблюдали .





Недавно литовские исследователи заявили, что нашли останки Кастуся Калиновского, руководителя восстания 1863 года. Вы поняли, насколько это важно? Мы тут сформулировали семь наивных вопросов по этой проблеме и попробовали найти на них ответы .

В Минске разрушается новостройка из газосиликата, пожаловались нам жильцы. Представляете, в их квартирах через трещины в стене видна улица! Но если бы их дом был единственным проблемным… Рассказываем, что там (и не только там!) не так .

Как только начинается учебный год, у всех школ сразу же случается автомобильно-пешеходный ад. Кто-то из детей добирается до школы пешком, многих привозят на автомобилях родители, поэтому нередко у школы одномоментно пересекаются интересы сотен маленьких пешеходов и больших машин. Мы посмотрели, что творится по утрам у одной из самых популярных школ столицы .

Биткоин устанавливает рекорд за рекордом по стоимости, а вы до сих пор слабо понимаете, что это? Мы нашли троих белорусов, которые инвестировали в криптовалюту, и узнали, зачем тратить реальные деньги на виртуальные и можно ли на этом заработать .





Все новости среды, 6 сентября

Кстати. Под новости о том, что закрывается вечная программа «Пока все дома» и возобновляется «Фабрика звезд», предлагаем поностальгировать: пройдите тест о ТВ 1990-х и проверьте, насколько хорошо вы его помните . Спойлер: если в 1998-м вам было три, можете смело проходить мимо. Хорошего всем дня!

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