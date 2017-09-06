Чем заняться после школы? 10 необычных секций и курсов для детей в Витебске

Различных студий, секций и клубов для детей в Витебске — не счесть. Однако специально для тех, кому мало привычных «художек», «музыкалок» и спортивных секций, TUT.BY отобрал 10 направлений, которые развивают самые необычные таланты.





Авиа-, судо-, автомоделирование и радиоспорт

Авиамодельный спорт включает в себя конструирование, постройку и запуск различных моделей летательных аппаратов (самолетов, планеров, вертолетов, воздушных тепловых шаров и змеев и т.д.).

Сейчас действует набор в авиамодельную секцию аэроклуба ДОСААФ. На занятиях здесь изготавливают модели техники и диорамы (стендовый моделизм), возможно изготовление действующих моделей. Материал и инструменты детям предоставляют.

Где: здание ДОСААФ (ул. Чапаева, 32), каб. 213.

Расписание: в субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00.

Возраст: с 10 лет.

Стоимость: бесплатно.

Подробности: у руководителей секции — Дмитрия Владимировича (710−47−54) и Леонида Константиновича (612−34−32).

Подростков 11−18 лет также приглашают в авиамодельный кружок областного дворца детей и молодежи. Телефон: +375 33 295−73−33, адрес: пр. Фрунзе, 94, каб. 106.

Записаться в судомодельный клуб можно в «Юниксе» (пр. Победы, 31/1). Телефон: 8 0212 35-91-55.

На сайте Витебского областного дворца детей и молодежи можно узнать подробнее о кружках, в которых создают макеты и модели других технических объектов (кораблей, автомобилей и т.д.), изучают основы радиоэлектроники, столярного и плотницкого дела.

9 сентября в 9.00 в отделе технического творчества Витебского областного дворца детей и молодежи — День открытых дверей.





Спортивное ориентирование и туризм

Занятия предполагают бег по пересеченной местности с картой и компасом, катание на лыжах, преодоление естественных препятствий с помощью веревок, карабинов, соревнования и турпоходы. Как итог — укрепление здоровья, развитие интеллектуальных способностей, приобретение новых друзей и много времени на природе.

Где: объединения существуют практически во всех районах города.

Расписание: зависит от графика работы педагога, к которому запишетесь.

Возраст: в основном с 9−10 лет, но можно индивидуально поговорить с тренером о возможности обучения ребенка и младше. Родители могут заниматься вместе с ним.

Стоимость: бесплатно.

Подробности: у методистов в секторе туризма и спортивного ориентирования в областном дворце детей и молодежи. Телефон: 8 0212 55-30-26, адрес: пр. Фрунзе, 94, каб. 320.

9 сентября в 10.00 в отделе туризма и краеведения Витебского областного дворца детей и молодежи — День открытых дверей.



Фото: аcquavivaLive.it

Скалолазание

Тренирует выносливости, цепкости и выносливости рук, развивает моральные качества — мужество, выдержку, волю, умение дружить.

Витебский скалодром считается одним из самых высоких в Беларуси — 12,5 метра. Для тренировок обязательно понадобится плотная и крепко сидящая на ноге обувь и по желанию — сменная одежда. Обо всем остальном расскажут на месте.

Где: в спортзале аварийно-спасательного отряда «Витязь» по адресу: ул. Петруся Бровки, 34. Сбор в 18.55 у проходной.

Расписание: занятия с 19.00 по понедельникам, средам, субботам. Тренировка длится 2 часа, но уйти раньше никто не запрещает.

Возраст: средний школьный — под присмотром старшего, самостоятельно — с 18 лет.

Стоимость: занятие — 2,5 рубля.

Подробности: в группе и у тренера.





Школа бильярда

С детьми здесь занимается Юрий Машненко — мастер спорта по бильярду, призер чемпионатов Беларуси и международных соревнований.

Бильярд развивает логическое мышление, самоконтроль, глазомер, вырабатывает координацию движений, быструю реакцию, находчивость, уравновешенность, учит не только гордо выигрывать, но и достойно проигрывать. В школе работают и со взрослыми.

Где: ул. Замковая, 5/2а (возле «Марко-сити»).

Расписание: тренировки по 1,5 часа проводят 2 раза в неделю (во вторник и четверг), предусмотрены утренние и вечерние занятия.

Возраст: с 8 лет.

Стоимость: пробное занятие — бесплатно. Стоимость 8 занятий летом составляла 50 рублей, актуальные цены нужно утонять у тренера.

Подробности: у тренера (8−033−353−74−26), запись по телефону: +375 33 306−57−77.



Фото: rio45.ru

Фигурное катание

В Ледовом дворце всех желающих обучает опытный тренер во время массового катания. Стоимость услуги для детей до 14 лет — 7 рублей 50 копеек, для взрослых — 10 рублей. Абонемент на 10 занятий — соответственно 60 и 80 рублей. Семейный абонемент на разовое занятие для папы, мамы и одного ребенка — 25 рублей, на 10 занятий — 160 рублей.

Договориться об индивидуальных занятиях с профессиональным инструктором можно и на катке «Айсберг».

Где: ТРЦ «Мега», пр. Победы, 15, 4 этаж, пав. 277/1.

Расписание (предварительное): понедельник, среда — 17.30, 18.30, 19.30; вторник, четверг — 17.30, 18.30, 19.30; пятница — 17.30, 18.30, 19.30. Также будут проходить дневные занятия, о времени нужно уточнить у тренера.

Возраст: с 3 лет.

Стоимость: абонемент на месяц: 8 занятий — 48 рублей, 4 занятия (по пятницам) — 24 рубля. Скидка на посещение занятий для второго ребенка из одной семьи — 20%.

Подробности: по телефону: 8 029 204-48-77 и в группе .

Подробнее о том, где в Витебске можно покататься на коньках, мы писали здесь .



Фото из архива катка «Айсберг»

Студии моды и дефиле

Театр моды «Костюмер» приглашает на занятия девочек и мальчиков 4−16 лет, которые мечтают научиться шить и создавать одежду. С ними будут заниматься рукоделием, дефиле. Дети примут участие в модных фестивалях и конкурсах, раз в месяц проходит фотопозирование.

Занятия по шитью проходят по адресу: пр. Фрунзе, 77/2, 3 этаж, оф. 302, а занятия по дефиле — на пр. Строителей, 11. Стоимость для детей до 10 лет — 30 рублей в месяц, для ребят постарше — 40 рублей. В оплату входят все необходимые материалы. Справки по телефону: +375 29 732−45−54.

Занятия для учеников 5−10-х классов устраивают в объединении по интересам «Стиль и мода» (ул. Жесткова, 19, телефоны: 8 0212 47-20-69 и +375 29 244−28−80).

В образцовом театре моды «Наш стиль» педагог И.Б. Певзнер работает с подростками 11−18 лет над изготовлением и показом коллекций одежды. Адрес: ул. Щербакова-Набережная, 8, каб. 26. Здесь же, только в кабинете № 9, преподаватель Е.Д. Черных помогает ребятам того же возраста освоить основы дефиле и сценодвижения.

Во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Космонавтов, 2) театр моды «Рогнеда» проводит бесплатные занятия для учеников с 9 до 20 лет. Запись по телефону: 8 0212 37-05-88.

В клубе «Юность» (пр. Московский, 74−1) есть мастерская моды «Дебют» (от 8 до 18 лет). Записаться к педагогу Людмиле Анатольевне Бурдинской можно по телефонам: 8 0212 47-64-82, 8 0212 35−91−55.

Учениц 1−11 классов приглашают в мастерскую моды и дизайна «Грация» (ул. Жесткова, 19; телефоны для записи: 8 0212 47-20-69 и +375 29 715−90−41). В программе обучения — освоение основных приемов шитья и моделирования одежды, а также техники декупаж, изготовление украшений, текстильных игрушек и кукол, дефиле. Занятия бесплатные.

Попасть в театр моды «Диво» могут все желающие с 6 до 16 лет. Занятия проводит педагог Марина Павловна Дорожкина по адресу: ул. Ленина, 75. Телефон для записи: 8 0212 35-91-55 (понедельник-пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

В студии раннего развития и кратковременного пребывания детей «Семь лучиков» для девочек 6−15 лет действует программа «Юная леди». Здесь обучают красивой походке, основам цветоведения и стиля, визажу, этикету, изготовлению подделок и украшений.



Фото из архива театра моды «Костюмер»

Робототехника, программирование, компьютерные кружки

Построением моделей из легоконструктора и их программированием занимаются с детьми 6−10 лет в кружках «Легоконструирование и основы робототехники» и «РобоЛенд» в областном дворце детей и молодежи (пр. Фрунзе, 94, каб. 204). Подробности о курсах «Web-дизайн», «3D-моделирование», «Программирование» — на сайте .

Многие городские учреждения предлагают занятия по созданию компьютерной графики, анимации, обработке и монтажу видео. Так, подобные занятия 2 раза в неделю бесплатно проводит для ребят с 10 лет детское объединение «Юный аниматор». Группы занимаются в утреннее и вечернее время. Адрес: пр. Победы, 31−1, клуб «Юникс». Запись по телефону: +375 33 632−08−60.

IT-академия «МИР будущего» факультета математики и информационных технологий ВГУ имени П. Машерова уже второй год для учащихся 5−11 классов проводит платные курсы по математике, информатике и программированию, а также физике и робототехнике. Детали и контакты — по ссылке.

Курсы по программированию также организовывает центр образовательных услуг Knowledge Land , по робототехнике — школа « Сила знаний ». Растить новаторов помогают в клубе по робототехнике и 3D-моделированию « Матрица » и кружке робототехники Lego от центра обучения « Алфавит ».



Фото из архива школы «Сила знаний»

Другие увлечения и активный досуг

Если ваш ребенок без ума от лошадей, то информацию о том, где в Витебске можно покататься верхом, ищите в нашей статье и здесь .

Любителям плавания пригодится наш обзор бассейнов в Витебске.

О занятиях в секции спортивного картинга мы писали здесь .

До 15 сентября с 9.00 до 18.00 в комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина» проводят консультации и запись в местные кружки.

Информацию о наборе в творческие коллективы Центра культуры «Витебск» можно найти по ссылке .

Курсы по фотографии для юных пользователей инстаграма, обучение в школе ведущих и многое другое предлагает Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи.

«Школа выживания», «Основы зоологии», «Путешествие в мир экологии», «Аквариумистика», «Цветоводы-дизайнеры», «Экодизайн», «Городские джунгли» и другие кружки областного дворца детей и молодежи 9 сентября с 10.00 до 14.00 устраивают Дни открытых дверей. Отдел эстетического воспитания приглашает на ул. Щербакова-Набережная, 8, а экологический отдел — на пр. Фрунзе, 94.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Больше информации о детских секциях и студиях в областном центре, а также отзывы о них можно найти на форуме витебских родителей.