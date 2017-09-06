ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

35-тысячным безвизовым туристом в Гродно стала медсестра из литовского Укмерге

07.09.2017 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно литовская медсестра Доната Рименя приехала в составе группы из 22 человек. Медики из районной больницы города, что находится в семидесяти километрах от Вильнюса, решили познакомиться не только с гродненскими достопримечательностями, но и с опытом работы белорусских коллег, сообщает «Гродненская правда».


Начался визит литовских медиков с ознакомительной экскурсии по Гродненской областной клинической больнице. Гости посетили кабинеты магнитно-резонансной томографии и рентгеновской компьютерной диагностики, лабораторный корпус и отделение микрохирургии глаза.

— Знакомство с работой коллег других городов и стран — часть профессиональной культуры коллектива нашей клиники. С подобными визитами бывали в Швеции и Польше. Сегодня приехали в Гродно. Очень впечатлила лечебная база, и, конечно, порадовала теплота встречи, — поделилась Доната Рименя. — В Гродно я впервые, но, даже судя по первым впечатлениям, могу сказать, что это очень красивый город с богатой историей и интересными людьми. Да и путешествовать без визы очень удобно.

Туристке вручили памятные сувениры и буклеты о Гродно и достопримечательностях города и Гродненского района.

Литовские туристы также посетили музей истории религии, прогулялись по историческому центру Гродно и отправились на водную экскурсию по белорусской части Августовского канала.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доната Рименя приехала в составе группы из 22 человек. Медики из районной больницы города, что находится в семидесяти километрах от Вильнюса, решили познакомиться...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Магнитная буря от вспышки на Солнце ожидается 8 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика