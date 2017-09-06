35-тысячным безвизовым туристом в Гродно стала медсестра из литовского Укмерге

В Гродно литовская медсестра Доната Рименя приехала в составе группы из 22 человек. Медики из районной больницы города, что находится в семидесяти километрах от Вильнюса, решили познакомиться не только с гродненскими достопримечательностями, но и с опытом работы белорусских коллег, сообщает «Гродненская правда».





Начался визит литовских медиков с ознакомительной экскурсии по Гродненской областной клинической больнице. Гости посетили кабинеты магнитно-резонансной томографии и рентгеновской компьютерной диагностики, лабораторный корпус и отделение микрохирургии глаза.

— Знакомство с работой коллег других городов и стран — часть профессиональной культуры коллектива нашей клиники. С подобными визитами бывали в Швеции и Польше. Сегодня приехали в Гродно. Очень впечатлила лечебная база, и, конечно, порадовала теплота встречи, — поделилась Доната Рименя. — В Гродно я впервые, но, даже судя по первым впечатлениям, могу сказать, что это очень красивый город с богатой историей и интересными людьми. Да и путешествовать без визы очень удобно.

Туристке вручили памятные сувениры и буклеты о Гродно и достопримечательностях города и Гродненского района.

Литовские туристы также посетили музей истории религии, прогулялись по историческому центру Гродно и отправились на водную экскурсию по белорусской части Августовского канала.