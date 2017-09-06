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35-тысячным безвизовым туристом в Гродно стала медсестра из литовского Укмерге
07.09.2017 08:47 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно литовская медсестра Доната Рименя приехала в составе группы из 22 человек. Медики из районной больницы города, что находится в семидесяти километрах от Вильнюса, решили познакомиться не только с гродненскими достопримечательностями, но и с опытом работы белорусских коллег,
Начался визит литовских медиков с ознакомительной экскурсии по Гродненской областной клинической больнице. Гости посетили кабинеты магнитно-резонансной томографии и рентгеновской компьютерной диагностики, лабораторный корпус и отделение микрохирургии глаза.
— Знакомство с работой коллег других городов и стран — часть профессиональной культуры коллектива нашей клиники. С подобными визитами бывали в Швеции и Польше. Сегодня приехали в Гродно. Очень впечатлила лечебная база, и, конечно, порадовала теплота встречи, — поделилась Доната Рименя. — В Гродно я впервые, но, даже судя по первым впечатлениям, могу сказать, что это очень красивый город с богатой историей и интересными людьми. Да и путешествовать без визы очень удобно.
Туристке вручили памятные сувениры и буклеты о Гродно и достопримечательностях города и Гродненского района.
Литовские туристы также посетили музей истории религии, прогулялись по историческому центру Гродно и отправились на водную экскурсию по белорусской части Августовского канала.
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Доната Рименя приехала в составе группы из 22 человек. Медики из районной больницы города, что находится в семидесяти километрах от Вильнюса, решили познакомиться...
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