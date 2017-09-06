Магнитная буря от вспышки на Солнце ожидается 8 сентября

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Магнитная буря от мощной вспышки на Солнце, произошедшей накануне, прогнозируется на Земле в субботу 8 сентября, сообщил Центр прогнозирования космической погоды (NOAA).

Сильнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце была зафиксирована накануне, ей был присвоен последний – десятый – и балл Х9.3.

"Прогноз по геомагнитным бурям G3 (сильные) на 7 сентября остаются в силе из-за поступления корональной массы (CME) и эффектов от CME 4 сентября", – сказали в центре.

Там также сообщили, что сильная магнитная буря (G3) ожидается и вечером 8-го – ночью 9 сентября из-за вспышки, произошедшей в среду.

Специалисты отметили, что прогноз пока предварительный и впоследствии будет уточняться.

От сильных магнитных бурь страдают в основном метеозависимые люди, в частности больные гипертонией – они могут чувствовать недомогание, головную боль, усталость, а также скачки давления.