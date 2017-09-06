МИНСК, 7 сен — Sputnik. Американская комедия "Удача Логана" вышла в прокат в четверг. Режиссером картины выступил Стивен Содерберг, среди известных работ которого "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена", "Тринадцать друзей Оушена" и "Супер Майк". Бюджет картины "Удача Логана" составил 29 миллионов долларов, сборы в США — 22,5 миллиона долларов. В главных ролях снялись актеры Ченнинг Татум, Адам Драйвер и Дэниэл Крэйг. Изначально в фильме должны были принять участие Майкл Шеннон и Мэтт Дэймон, но актеры не смогли сыграть в картине из-за графиков работы.



© REUTERS/ Mario Anzuoni Фильм "Оно" представили в Голливуде

Фильм начинается с того, что герой Ченнинга Татума попадает на работе под сокращение. Чтобы не остаться без средств к существованию, вместе с братом — его роль исполняет Адам Драйвер — они придумывают, как заполучить много денег. У братьев созревает план ограбления, а осуществить, по их мнению, это может только один человек — им оказывается герой Дэниэла Крэйга, который сидит тюрьме. Сюжет фильма закручен вокруг ограбления.

Критики сравнили новую работу Содерберга с предыдущими картинами и пришли ко мнению, что сюжет и актерский состав "Удачи Логана" слабее, чем "Оушены".

К слову, этот фильм Стивена Содерберга стал первым после заявления режиссера о временном тайм-ауте в большом кино.

В прокате фильм будет до 20 сентября.

Мировая премьера фильма состоялась 7 августа 2017 года.