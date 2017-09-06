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Фильм "Удача Логана" выходит в прокат
07.09.2017 07:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен — Sputnik. Американская комедия "Удача Логана" вышла в прокат в четверг. Режиссером картины выступил Стивен Содерберг, среди известных работ которого "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена", "Тринадцать друзей Оушена" и "Супер Майк". Бюджет картины "Удача Логана" составил 29 миллионов долларов, сборы в США — 22,5 миллиона долларов. В главных ролях снялись актеры Ченнинг Татум, Адам Драйвер и Дэниэл Крэйг. Изначально в фильме должны были принять участие Майкл Шеннон и Мэтт Дэймон, но актеры не смогли сыграть в картине из-за графиков работы.
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Фильм начинается с того, что герой Ченнинга Татума попадает на работе под сокращение. Чтобы не остаться без средств к существованию, вместе с братом — его роль исполняет Адам Драйвер — они придумывают, как заполучить много денег. У братьев созревает план ограбления, а осуществить, по их мнению, это может только один человек — им оказывается герой Дэниэла Крэйга, который сидит тюрьме. Сюжет фильма закручен вокруг ограбления.
Критики сравнили новую работу Содерберга с предыдущими картинами и пришли ко мнению, что сюжет и актерский состав "Удачи Логана" слабее, чем "Оушены".
К слову, этот фильм Стивена Содерберга стал первым после заявления режиссера о временном тайм-ауте в большом кино.
В прокате фильм будет до 20 сентября.
Мировая премьера фильма состоялась 7 августа 2017 года.
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