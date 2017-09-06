В Беларуси планируется запретить продажу алкоголя после 23.00 в магазинах и на АЗС. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, передает корреспондент БелТА .

В МВД считают, что в стране необходимо ввести жесткие меры в сфере оборота алкоголя. Речь, в первую очередь, идет об ограничении времени продажи алкоголя в розницу. «В идеале, как это сделано во многих странах, можно говорить о десяти часах вечера. Но после обсуждения с заинтересованными ведомствами, в частности с МАРТ, пришли к выводу, чтобы на первых порах хотя бы после 23.00 перестать продавать алкоголь в розницу», — сказал Олег Каразей. По его словам, правильно было бы это сделать не только в магазинах, но и на автозаправочных станциях. Те, кто не успел приобрести спиртное в магазинах, нередко устремляются за ним на АЗС, в том числе и будучи за рулем.

В Беларуси в последние несколько лет снижается число преступлений, совершенных под влиянием алкоголя. Это обусловлено в том числе мерами, которые принимают все заинтересованные государственные органы для борьбы с пьянством. Вместе с тем правоохранители отмечают, что 80% убийств, разбоев и грабежей, случаев нанесения тяжких телесных повреждений совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. «Большинство этих правонарушений не было бы совершено, если бы люди не находились под влиянием алкоголя», — заметил начальник управления профилактики МВД. Поэтому МВД ставит вопрос о том, что нужно и дальше принимать меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом, не останавливаясь на достигнутом.

Олег Каразей рассказал, какие действия в этой области предпринимаются со стороны органов внутренних дел. Это выявление алкоголя, который находится в обороте нелегально, выявление граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественных местах (за это предусмотрена административная ответственность). «В МВД видят результат своей работы. Но считаем, что нужно сделать больше, принять меры, которые в целом повлияют на ситуацию с употреблением алкоголя в Беларуси», — подытожил представитель МВД.