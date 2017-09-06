Фермерское хозяйство Игоря Хващевского, что в Сморгонском районе, первым в Беларуси получило европейский «зеленый» сертификат на землю, что открывает для нашего производителя новые рынки для поставок продукции. Однако, пока это только планы: из 24 гектаров хозяйства «ВермиЭкопродукт» сертифицировано только четыре. Процесс этот трудоемкий, и для того, чтобы полноценно перейти к органическому выращиванию овощей, надо около трех лет.





Конец лета и начало осени — горячая пора для любого сельского хозяйства. Ферма Игоря Хващевского в деревне Чухны не исключение. Рабочий день у мужчины начинается в четыре утра. Надо развести продукцию покупателям, потом вернуться на поле, проверить теплицу. С утра в воскресенье есть небольшая передышка, но хозяин все-равно спешит на работу. На улице холодно и моросит дождь.

Местные сначала не понимали, теперь приходят за советом

— Уже шесть лет в отпуске не был. Но как же все это оставишь? — Игорь показывает свои владения.

Поля фермерского хозяйства выглядят несколько непривычно — то тут, то там высокие сорняки, среди которых, кажется, затерялись картофель, свекла и морковь. Фермер выращивает еще зелень и непривычный для нас мангольд — листовую свеклу. Местные сначала не понимали, как можно так растить овощи, приходили посмотреть на чудака из города, теперь уже идут за советами.

Через дорогу от основного поля — кусты черной смородины.

— Здесь у нас маточник ягоды. С ней мы хотим выйти на больший объем, — говорит Игорь и сразу озвучивает первую и, наверное, основную проблему белорусских экохозяйств — проблемы со сбытом.

— Для переработки продукции нужны специальные помещения — наши овощи с другими, выращенными традиционными способами, перерабатывать нельзя. Хранить — тоже. Вот, например, смородина — в Европе и России есть предприятия, которые согласны забирать у нас ягоду для детского питания. Но поставить ее им я должен в виде пюре. А для этого нужны объемы. Поэтому потихоньку наращиваем обороты.





Историю своего хозяйства фермер рассказывает бегло.

— В свое время, а это было 6 лет назад, не могли подобрать для дочки и сына продукты питания — у ребят была достаточно серьезная аллергия. С женой решили, что овощи будем выращивать сами. Долго искали место. Нашли подходящую деревню и вот уже несколько лет занимаемся экологическим земледелием.

Игорь жил в Минске, потом, как он говорит, помотало по свету. В конце концов стал заместителем директора на Сморгонском заводе пищевых продуктов. А позже — перешел в фермеры.

— С сельским хозяйством был знаком. Больше, конечно, в теории, но и практических знаний хватало, однако никогда не думал, что займусь этим вплотную.

К экологическому земледелию пришел осознанно, понимал, что, если и будет производить овощи, то только со знаком «эко».

С сорной травой борются без химии

Хозяйство начиналось с четырех гектаров — урожай планировали собирать только для себя.

— Но получилось иначе — родственники и друзья, попробовав нашу продукцию, стали потихоньку заказывать овощи. Вот мы и оформили фермерство, расширились и сейчас выращиваем экологическую продукцию на продажу.

Спрос на экопродукцию, говорит фермер, есть. Например, Игорь, продает ее в Сморгони и Минске. Есть у фермера и свои постоянные покупатели, которых не смущает, что цены на экологическую продукцию выше.

— На картофель, морковь, свеклу устанавливают предельные цены, но мы по ним продавать не можем — у нас стоимость получается выше. Правило не распространяется на мытые овощи — это для нас выход. Если покупать у нас напрямую, картофель будет стоит около рубля за килограмм, морковь — два рубля, свекла — полтора. Если через магазины, то цена будет раза в два выше.

Землю для «зеленого» хозяйства, рассказывает Игорь, готовить долго и кропотливо. Она должна «отдохнуть» от загрязнения удобрениями и пестицидами, которые применяются для вытравки сорняков. На ферме же с сорной травой борются по-другому.

















— Сначала, еще до посева, выходим в поле с дисковой бороной. Ждем всходы сорняка, потом проходимся по нему сетчатой бороной. Солнце подсушило — однолетний сорняк больше не вырастет. Потом ждем и подкармливаем другую сорную траву, чтобы быстрее росла и набирала массу. Опять с сетчатой бороной проходимся по полю. И только после всех этих манипуляций приступаем к посеву культуры, — говорит фермер.

А еще землю здесь не вспахивают, и в качестве удобрения используют биогумус. От вредителей и болезней растения обрабатывают вытяжкой из окопника. Из него же делают и удобрения, смешивая с другими травами.

— На прибыль выходим постепенно. Надо понимать, что при таком принципе ведения хозяйства мы часто зависим от погоды. Например, в прошлом году из-за засушливого лета потеряли около 70% урожая картофеля. В дождливую погоду мы не можем эффективно бороться с сорняком, что может опять-таки сказаться на урожайности.





Однако со временем земля становится более плодородной, в отличие от традиционного ведения сельского хозяйства, где в почву вносятся химикаты и удобрения, что чревато выветриванием верхнего слоя или эрозией почвы.

Органическим земледелием в Беларуси занимаются энтузиасты. Это и понятно — процесс перехода к органическому выращиванию занимает три года. Все это время продукция еще не считается экологически чистой, но работать надо по новым правилам. В Европе и Америке этот период для фермеров является дотационным: они не терпят убытки, несмотря на то, что в это время может снизиться урожайность.





«Работаем практически круглый год»

Не так давно фермерское хозяйство «ВермиЭкопродукт» получило поддержку в рамках проекта Европейского союза и программы развития ООН в Беларуси.

— Это тоже позволило нам сократить расходы. Если раньше мы в сезон для прополки нанимали людей, то теперь, имея необходимый инструмент, справляемся вдвоем с женой. Лишь в страду нанимаем помощников.

Во дворе дома, где живет Игорь с семьей, стоят новенькие трактор и грузовик, которые вместе с мини-погрузчиком были выделены по программе Европейского союза.

Рядом — две большие теплицы. Здесь фермер выращивает в сезон огурцы и помидоры, а зимой — зеленый лук.

— Получается, что работаем практически круглый год.

В планах у фермера — разведение коров и овец. Тоже по принципам экологического сельского хозяйства. Для этого он выкупил старое колхозное здание. Пока здесь временный склад и хозяйничает маленькая кошка Мурка, которая заведует отловом мышей.





— Кстати, у детей прошла аллергия (сын Леша сейчас ходит в первый класс, дочь Ариана — в четвертый — Прим. TUT.BY), — говорит Игорь и добавляет, что ребята вовсю помогают в хозяйстве. — Заготавливают для себя овощи, а если активно помогают, то могут и заработать копейку на свои детские нужды. Они очень хорошие помощники.





Игорь уверен, что за органическим земледелием будущее, и приводит в пример Данию, где уже практически все выращивается по «зеленым» технологиям.

— Может быть, и у нас когда-нибудь будет так же, а пока — органическое земледелие — все еще экзотическая отрасль сельского хозяйства.