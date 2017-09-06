В Гродно бывшие сотрудники частной мебельной фабрики через суд добиваются положенных выплат

Шестерым бывшим сотрудником уже удалось добиться положенных выплат, но в списке еще не один десяток фамилий. Три года назад работать на предприятии «Белдрев» было престижно: высокая зарплата, хорошие условия труда, но высокие проценты по кредитам, сокращение объемов сбыта поставили точку на хорошем имидже, сообщает телеканал ОНТ.



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Заработки стали выплачиваться нерегулярно, рабочая неделя сократилась до четырех дней. Сотрудники начали массово увольняться. За 1,5 года штат сократился в шесть раз.

«Зарплата не выплачивалась ни через месяц, ни через два, ни через три. Неоднократно мною были произведены звонки главному бухгалтеру данного предприятия, на что я получил ответ — денег нет и когда они будут выплачены никто не знает. Так повторялось несколько раз», — рассказывает житель Гродно Валерий Абрамчик.

Не дождавшись положенных выплат, рабочие обратились в профсоюз, а затем и в суд. В итоге шестеро взыскали с предприятия более 6 тысяч рублей. Правда, денег ждали больше двух месяцев — счета компании оказались арестованы.

«Это наиболее проблемное предприятие в нашей отрасли. Мы отслеживаем. Не хочу сказать, что ежедневно, но раз в неделю кто-нибудь из специалистов либо подъезжает на предприятие, либо связывается со специалистами данного предприятия, держит ситуацию на контроле», — говорит главный правовой инспектор Гродненского обкома профсоюза работников местной промышленности Ольга Калинка.

С некоторыми до сих пор расплачиваются, не только деньгами — даже диванами и креслами. Обстановка на предприятии по-прежнему сложная.

«Те, кто уволился, конечно, обидно, можно сказать извиняемся перед ними, ну, не получилось, потому что если отдавать все деньги, которые перечисляли нам наши магазины, практически тогда на сырьё, материалы .а также на дорогу и отгрузку продукции было бы ноль», — говорит, директор предприятия по производству мебели Виктор Лапец.

Сегодня на фабрике работают 150 человек — даже им зарплата за июнь выплачена ещё не полностью. Людям должны около 40 тысяч рублей. В компании обещают решить все проблемы до конца года.