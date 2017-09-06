МИНСК, 7 сен — Sputnik. Следственный комитет Беларуси опубликовал фотографию женщины, которая была найдена мертвой возле станции "Дружная" в Минске, и снова обратился с просьбой к гражданам помочь опознать погибшую.



© Sputnik/ Руслан Кривобок Тело женщины обнаружено в Минске в районе "Дружной"

Просьбу опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Ранее следствие уже просило граждан помочь установить личность погибшей по приметам и вещам, которые были обнаружены около тела. Тело нашли 25 августа, документов при женщине не оказалось. В маленькой сумке находились 2 флакона туши и туалетная вода.



© Фото: СК Беларуси Неизвестная женщина, тело которой найдено на станции Дружная в Минске

В СК напомнили, что на вид женщине около 30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Глаза светло-серые, волосы — темные (каштановые) длиной ниже плеч, шрамов и татуировок нет. Она была одета в сарафан светло-синего цвета, матерчатые темно-синего цвета на небольшом каблуке с завязками-бантиком туфли, похожие на мокасины, и полосатую кофту с длинным рукавом на пуговицах.

Следствие просит лиц, узнавшим женщину по описанию или по личным вещам на фото, а также располагающим какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8(017) 396-55-72, 8(029) 288-22-89, 8(044) 748-69-15, либо позвонить на "горячую линию" Следственного комитета по телефону 8(017)389-50-02.