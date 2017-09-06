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До сих пор не могут опознать женщину, найденную мертвой на "Дружной"

07.09.2017 10:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 сен — Sputnik.  Следственный комитет Беларуси опубликовал фотографию женщины, которая была найдена мертвой возле станции "Дружная" в Минске, и снова обратился с просьбой к гражданам помочь опознать погибшую.

До сих пор не могут опознать женщину, найденную мертвой на "Дружной"
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Тело женщины обнаружено в Минске в районе "Дружной"

Просьбу опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Ранее следствие уже просило граждан  помочь установить личность погибшей по приметам и вещам, которые были обнаружены около тела.  Тело нашли 25 августа, документов при женщине не оказалось. В маленькой сумке находились  2 флакона туши и туалетная вода.

До сих пор не могут опознать женщину, найденную мертвой на "Дружной"
© Фото: СК Беларуси
Неизвестная женщина, тело которой найдено на станции Дружная в Минске

В СК напомнили, что на вид женщине около 30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения. Глаза светло-серые, волосы — темные (каштановые) длиной ниже плеч, шрамов и татуировок нет. Она была одета в сарафан  светло-синего цвета, матерчатые темно-синего цвета на небольшом каблуке с завязками-бантиком туфли, похожие на мокасины, и полосатую кофту с длинным рукавом  на пуговицах.

Следствие просит  лиц, узнавшим женщину по описанию или  по личным вещам на фото, а также располагающим какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8(017) 396-55-72, 8(029) 288-22-89, 8(044) 748-69-15, либо позвонить на "горячую линию" Следственного комитета по телефону 8(017)389-50-02.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет публикует фотографию неизвестной женщины и найденных при ней вещей, и просит о помощи.

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