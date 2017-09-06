Кети Топурия рассказала о расставании со Львом Гейхманом

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Солистка популярной российской группы "А'Студио" Кети Топурия открыто рассказала о расставании с мужем – Львом Гейхманом.

Еще в конце 2016 года появились слухи о расставании Топурии с бизнесменом Гейхманом. Однако ни певица, ни ее супруг говорить с прессой на эту тему не стали, практически год сохраняя информацию о разрыве в тайне. Накануне солистка А'Студио выложила снимок Гейхмана с их двухлетней дочерью Оливией в своем профиле Instagram.