ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кети Топурия рассказала о расставании со Львом Гейхманом

07.09.2017 10:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Солистка популярной российской группы "А'Студио" Кети Топурия открыто рассказала о расставании с мужем – Львом Гейхманом.

Еще в конце 2016 года появились слухи о расставании Топурии с бизнесменом Гейхманом. Однако ни певица, ни ее супруг говорить с прессой на эту тему не стали, практически год сохраняя информацию о разрыве в тайне. Накануне солистка А'Студио выложила снимок Гейхмана с их двухлетней дочерью Оливией в своем профиле Instagram.

Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia ❤! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya lu

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солистка группы "А'Студио" сказала спасибо бывшему мужу за их дочь Оливию, подчеркнув, что несмотря на разрыв они – семья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До сих пор не могут опознать женщину, найденную мертвой на "Дружной"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика