Показ белорусского документального фильма «Першадрук» о Франциске Скорине в Вилейке и районе

Белорусский документальный фильм «Першадрук» о Франциске Скорине вышел в прокат в Вилейке и районе







В числе первых зрителей картины «Першадрук» на экране кинотеатра «Мир» стали школьники Вилейки. Недавно фильм стал демонстрироваться и в районе:

7 сентября фильм покажут в Лыцевичах; 9 сентября — Куренце и Ерхах; 11 сентября показ фильма пройдёт в Нарочанском и Ильянском сельских клубах; 14 сентября — в Людвиново и 15 сентября — в Вязыни.

В телеэфире «Першадрук» впервые демонстрировался 3 сентября на канале «Беларусь 3». Обсуждается показ картины в эфире других белорусских телеканалов, а также российского канала «Культура».

Документальный фильм «Першадрук», посвященный одной из самых ярких личностей в истории Беларуси Франциску Скорине и приуроченный к 500-летию белорусского книгопечатания, снят режиссером Игорем Чищеней. Сценарист — Владимир Мороз. Авторы раскрывают личность известного первопечатника в контексте современности. Целью создателей ленты было не просто рассказать биографию Скорины, а показать, что его идеи и принципы живут сегодня. Кроме работы сценариста и режиссера кинокритики отмечают съемки оператора Александра Оковицкого и музыку, специально написанную к фильму Александром Крутелем. Картина снималась на территории четырех стран: в Беларуси (Минск, Полоцк, Вилейка), Польше (Краков), Чехии (Прага) и России (Санкт-Петербург).

Фильм «Першадрук» озвучен на белорусском языке, есть версия с русскоязычным дубляжом и субтитрами на английском.

peramoga.by