Какие права и обязанности есть у родителей школьников

Прошла всего неделя с начала нового учебного года, а страсти в социальных сетях, родительских чатах и в кулуарах около школ в ожидании детей только накаляются. Зачем писать в дневник информацию, которой ребенок не будет пользоваться, всем ли нужны информационные часы, почему весь класс должен пользоваться одинаковыми обложками, — лишь некоторые вопросы, которые мы зафикисровали в дискуссиях.

TUT.BY решил напомнить об основных правах и обязанностях родителей школьников, которых Кодекс об образовании наделяет статусом полноценного участника образовательного процесса. Возможно, найти ответы на ваши вопросы будет проще.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!