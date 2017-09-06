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Какие права и обязанности есть у родителей школьников

07.09.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Прошла всего неделя с начала нового учебного года, а страсти в социальных сетях, родительских чатах и в кулуарах около школ в ожидании детей только накаляются. Зачем писать в дневник информацию, которой ребенок не будет пользоваться, всем ли нужны информационные часы, почему весь класс должен пользоваться одинаковыми обложками, — лишь некоторые вопросы, которые мы зафикисровали в дискуссиях.

TUT.BY решил напомнить об основных правах и обязанностях родителей школьников, которых Кодекс об образовании наделяет статусом полноценного участника образовательного процесса. Возможно, найти ответы на ваши вопросы будет проще.

 

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TUT.BY решил напомнить об основных правах и обязанностях родителей школьников, которых Кодекс об образовании наделяет статусом полноценного участника...

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