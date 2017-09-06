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МИД Беларуси о пропавшем украинце: уголовное дело будет возбуждено в предусмотренные законом сроки
07.09.2017 11:41 — Новости Общества | БелТА
7 сентября /Корр. БЕЛТА/. Компетентными органами Беларуси проводятся все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых в предусмотренные законодательством сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела касательно
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7 сентября /Корр. БЕЛТА/. Компетентными органами Беларуси проводятся все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых в предусмотренные...
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