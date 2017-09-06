Отец пропавшего в Беларуси украинца написал заявление

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Отец пропавшего в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба подал заявление в белорусские правоохранительные органы, завил в четверг журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

В августе родственники Павла Гриба заявили о его исчезновении во время поездки в Гомель, на свидание с девушкой, с которой он познакомился по интернету. Украинские власти заявили тогда о возможной "краже" молодого человека сотрудниками российских спецслужб.

"Вся имеющаяся на данный момент информация по данному вопросу была доведена до заинтересованных лиц в Украине", — заявил Мирончик.

По словам представителя МИД, после первичной проверки белорусских правоохранителей дополнительных сведений выявлено не было. "Но ситуация на особом контроле", — заверил Мирончик.

Отец Гриба уже подал заявление в правоохранительные органы. После завершения всех необходимых мероприятий будет поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Украине уголовное дело по факту исчезновения Гриба уже возбуждено с формулировкой - "по факту умышленного убийства".