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Отец пропавшего в Беларуси украинца написал заявление

07.09.2017 11:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 сен — Sputnik. Отец пропавшего в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба подал заявление в белорусские правоохранительные органы, завил в четверг журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Отец пропавшего в Беларуси украинца написал заявление
© Фото: Гомельская пограничная группа
Погранкомитет сделал заявление по пропавшему Грибу

В августе родственники Павла Гриба заявили о его исчезновении во время поездки в Гомель, на свидание с девушкой, с которой он познакомился по интернету. Украинские власти заявили тогда о возможной "краже" молодого человека сотрудниками российских спецслужб.

"Вся имеющаяся на данный момент информация по данному вопросу была доведена до заинтересованных лиц в Украине", — заявил Мирончик.

По словам представителя МИД, после первичной проверки белорусских правоохранителей дополнительных сведений выявлено не было. "Но ситуация на особом контроле", — заверил Мирончик.

Отец Гриба уже подал заявление в правоохранительные органы. После завершения всех необходимых мероприятий будет поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Украине уголовное дело по факту исчезновения Гриба уже возбуждено с формулировкой  - "по факту умышленного убийства".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ситуация с исчезновением украинца Павла Гриба находится на особом контроле, заявил белорусский МИД.

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