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Милиция задержала в Полоцке двух подозреваемых в нападении на пенсионера
07.09.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by
6 сентября сотрудники милиции задержали в Полоцке двух подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера. Напомним, инцидент произошел днем ранее в соседнем Новополоцке. Об этом
5 сентября двое мужчин под предлогом проверки счетчиков водоснабжения зашли в квартиру, где живет 80-летний пенсионер. Они
Личности подозреваемых установили в течение суток. Мужчины уже задержаны. Это два безработных и ранее судимых жителя Полоцка возрастом 27 и 47 лет.
Новополоцким горотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере). Санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.
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Мужчины связали 80-летнего пенсионера в его же квартире и ограбили.
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