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Милиция задержала в Полоцке двух подозреваемых в нападении на пенсионера

07.09.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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6 сентября сотрудники милиции задержали в Полоцке двух подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера. Напомним, инцидент произошел днем ранее в соседнем Новополоцке. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.


Фото: пресс-служба УВД Витебского облисполкома

5 сентября двое мужчин под предлогом проверки счетчиков водоснабжения зашли в квартиру, где живет 80-летний пенсионер. Они связали мужчину, завладели имуществом на 7,4 тысячи рублей и сбежали.

Личности подозреваемых установили в течение суток. Мужчины уже задержаны. Это два безработных и ранее судимых жителя Полоцка возрастом 27 и 47 лет.

Новополоцким горотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере). Санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.

 
 
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Мужчины связали 80-летнего пенсионера в его же квартире и ограбили.

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