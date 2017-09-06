Милиция задержала в Полоцке двух подозреваемых в нападении на пенсионера

6 сентября сотрудники милиции задержали в Полоцке двух подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера. Напомним, инцидент произошел днем ранее в соседнем Новополоцке. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Витебского облисполкома

5 сентября двое мужчин под предлогом проверки счетчиков водоснабжения зашли в квартиру, где живет 80-летний пенсионер. Они связали мужчину , завладели имуществом на 7,4 тысячи рублей и сбежали.

Личности подозреваемых установили в течение суток. Мужчины уже задержаны. Это два безработных и ранее судимых жителя Полоцка возрастом 27 и 47 лет.

Новополоцким горотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере). Санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.