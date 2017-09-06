ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси о пропавшем украинце: уголовное дело будет возбуждено в предусмотренные законом сроки

07.09.2017 11:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компетентными органами Беларуси проводятся все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых в предусмотренные законодательством сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела касательно пропавшего украинца Павла Гриба, заявил на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся имеющаяся с белорусской стороны информация в отношении Павла Гриба была доведена до заинтересованных лиц со стороны Украины. Как вы знаете, Государственный пограничный комитет передал своим украинским коллегам и обнародовал в СМИ информацию о факте пересечения указанным гражданином Украины границы нашей страны, а также сообщил, что каких-либо претензий к нему со стороны погранслужбы не было", - отметил официальный представитель белорусского МИД.

По его словам, первичная проверка, проведенная по запросу украинской дипмиссии в Минске, правоохранительными органами Беларуси не выявила каких-либо дополнительных сведений по данному вопросу.

"Вместе с тем, учитывая общественный резонанс в Украине и обращение посольства, эта тема находится на особом контроле, - сказал Дмитрий Мирончик. - По имеющейся на данный момент информации, в белорусские компетентные органы от родственников 31 августа поступило соответствующее официальное заявление. По заявлению проводятся вся необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых в предусмотренные законодательством сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Какой-либо дополнительной информации от правоохранительных органов Украины МИД пока не получал".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компетентными органами Беларуси проводятся все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых в предусмотренные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Какие права и обязанности есть у родителей школьников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика