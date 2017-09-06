МИД Беларуси о пропавшем украинце: уголовное дело будет возбуждено в предусмотренные законом сроки

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компетентными органами Беларуси проводятся все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых в предусмотренные законодательством сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела касательно пропавшего украинца Павла Гриба , заявил на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся имеющаяся с белорусской стороны информация в отношении Павла Гриба была доведена до заинтересованных лиц со стороны Украины. Как вы знаете, Государственный пограничный комитет передал своим украинским коллегам и обнародовал в СМИ информацию о факте пересечения указанным гражданином Украины границы нашей страны, а также сообщил, что каких-либо претензий к нему со стороны погранслужбы не было", - отметил официальный представитель белорусского МИД.

По его словам, первичная проверка, проведенная по запросу украинской дипмиссии в Минске, правоохранительными органами Беларуси не выявила каких-либо дополнительных сведений по данному вопросу.

"Вместе с тем, учитывая общественный резонанс в Украине и обращение посольства, эта тема находится на особом контроле, - сказал Дмитрий Мирончик. - По имеющейся на данный момент информации, в белорусские компетентные органы от родственников 31 августа поступило соответствующее официальное заявление. По заявлению проводятся вся необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых в предусмотренные законодательством сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Какой-либо дополнительной информации от правоохранительных органов Украины МИД пока не получал".-0-