Месяц фотографии в Минске: проекция на ратуше и гендерные проблемы

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Четвертый год подряд в Беларуси проходит Месяц фотографии в Минске — международный фестиваль, призванный расширять понимание фотографического медиума, способствовать развитию культурного поля и укреплению статуса белорусского фотографии в регионе и мире.

"За время работы фестиваля в его мероприятиях были задействованы фотографы, арт-критики и кураторы из 11 стран. На 12 площадках Минска и Гродно проходили культурные и образовательные встречи с участием гостей из Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, России, Украины и Франции", — рассказали организаторы.

За предыдущие три года на площадках фестиваля побывало около 500 000 зрителей.

Месяц фотографии откроется лекцией Клемана Бриена "Краудфандинг. Как подготовить и успешно завершит краудфандинговый проект" в галерее "Столовая XYZ". 6 сентября, там же открылась выставка "Луны фотографии в Минске — 2017" и ряд других проектов.

На фасаде "Столовой XYZ" во время официального открытия фестиваля "Месяц фотографии в Минске" можно будет посмотреть проекции Клемана Бриена. Их можно будет увидеть после и на фасаде ратуши на пл. Свободы во время празднования Дня города Минска.

С 7 сентября по 5 октября можно будет посмотреть на современные фотоинтнрвенции в Национальном центре Современных Искусств. Свой проект представит и Белорусское общественное объединение фотографов.

Фотографы просто любители этого искусства смогут побывать на мастер-классе Гжегожа Домбровского "Что скрывают домашние архивы". Для профессионалов пройдет практический мастер-класс с фотохудожниками Викторией Биншток и Михаэлем Шэфэрам. Будет место и для гендерной тематики, в галерее "ЦЭХ" пройдет выставка "Женский эмансипационный проект: между утопией и реальностью (к 100-летию революции 1917 года)".

Совместный проект "Polis (h) Photo Lab" покажут белорусско-польские художники. А фотографии Льва Дашкевича соберут в проект к 135-летию со дня рождения фотохудожника Льва Дашкевича и поэта Янки Купалы "Беларуси посвящается…" и выставят в Национальном историческом музее Республики Беларусь. Полную программу фестиваля можно изучить на сайте Месяца фотографии в Минске.