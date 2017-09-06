Суд Пружанского района вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей за применение насилия к земляку, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного суда Елена Корделюк.

История инцидента началась весной этого года. Житель деревни Щерчово брал «под вексель» продукты в местном магазине. Когда сумма долга приблизилась к Br500, продавец потребовала вернуть деньги. В ответ должник сообщил об отсутствии у него денежных средств. Женщина пожаловалась на недобросовестного покупателя своему сожителю. Тот с помощью друга решил выбить долг кулаками. Вечером 27 мая мужчины затолкали связанного должника в багажник автомобиля и вывезли его в лес. Там они с помощью подручных средств провели «воспитательную» работу. Пострадавшему были нанесены легкие телесные повреждения, которые повлекли кратковременное расстройство здоровья.

Районный суд признал мужчин 42-х и 24-х лет виновными в совершении преступления по ч.2 ст. 384 (Принуждение к выполнению обязательств с применением насилия) УК. Оба обвиняемых приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. В связи с поданным протестом он будет рассмотрен в апелляционном порядке в Брестском областном суде.