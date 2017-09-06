ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Коллекторы" из Пружанского района получили по два года колонии

07.09.2017 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Пружанского района вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей за применение насилия к земляку, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного суда Елена Корделюк.

История инцидента началась весной этого года. Житель деревни Щерчово брал «под вексель» продукты в местном магазине. Когда сумма долга приблизилась к Br500, продавец потребовала вернуть деньги. В ответ должник сообщил об отсутствии у него денежных средств. Женщина пожаловалась на недобросовестного покупателя своему сожителю. Тот с помощью друга решил выбить долг кулаками. Вечером 27 мая мужчины затолкали связанного должника в багажник автомобиля и вывезли его в лес. Там они с помощью подручных средств провели «воспитательную» работу. Пострадавшему были нанесены легкие телесные повреждения, которые повлекли кратковременное расстройство здоровья.

Районный суд признал мужчин 42-х и 24-х лет виновными в совершении преступления по ч.2 ст. 384 (Принуждение к выполнению обязательств с применением насилия) УК. Оба обвиняемых приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. В связи с поданным протестом он будет рассмотрен в апелляционном порядке в Брестском областном суде.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор в законную силу не вступил. В связи с поданным протестом он будет рассмотрен в апелляционном порядке в Брестском областном суде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция задержала в Полоцке двух подозреваемых в нападении на пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика