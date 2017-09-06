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Подготовка к совместному учению "Запад-2017" завершена - Равков
07.09.2017 12:58 — Новости Общества | БелТА
Андрей Равков
7 сентября, полигон Ашулук /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Подготовка к совместному учению "Запад-2017" завершена, заявил сегодня журналистам министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Подготовка к "Западу-2017" уже завершилась. Развертывание системы управления завершится 13 сентября, а 14 сентября мы приступим к выполнению задач совместного стратегического учения", - отметил Андрей Равков.
Военнослужащие уже выведены в районы выполнения учебно-боевых задач. Выполняется развертывание объединенного командования региональной группировки войск (сил).-0-
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7 сентября, полигон Ашулук /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Подготовка к совместному учению "Запад-2017" завершена, заявил сегодня журналистам министр обороны Беларуси...
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