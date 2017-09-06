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Здания двух казарм в Гродно продали за одну базовую новым собственникам

07.09.2017 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Обе казармы находятся на территории бывшего военного городка по улице Пролетарской, где сейчас возводится жилой комплекс на 1038 квартир. Из старых построек военного городка остались только две двухэтажные казармы. Проектом застройки комплекса в них предусмотрено размещение административно-торговых объектов, сообщает «Гродненская правда».


Новыми собственниками казарм стали ООО «Спектр-Лайн» и ООО «СМУ-14». Хозяева обязаны в течение одного года разработать проектно-сметную документацию на проведение реконструкции или капитального ремонта нежилых зданий, провести работы в течение трех лет с даты заключения договора купли-продажи.

Обязательным условием для владельцев недвижимости также было создание новых рабочих мест.

 
 
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Проектом застройки комплекса в них предусмотрено размещение административно-торговых объектов.

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