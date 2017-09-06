Афиша на выходные: куда пойти 9 и 10 сентября в Минске и не только

Самой большой проблемой для жаждущих культурно отдохнуть в эти выходные будет не куда сходить, а как все успеть.



© Sputnik / Виктор Толочко День города Минска: программа празднования 8-10 сентября

Минск отмечает 950-летие со дня первого упоминания. И по этому случаю в городе устраивают множество разноплановых и разножанровых мероприятий.

Тех, кто привык к формату "Дожинок", ждут у Дворца спорта, где в течение двух дней по традиции будет большой фудкорт и костюмированное представление "Менск старажытны". Обещают показать костюмы и быт "менчукоў" и минчан и накормить свежей едой. Во всяком случае представитель Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома обещал накануне, что готовить драники и блинчики у Дворца спорта будут на месте, а не разогревать в микроволновке.

А еще будет Фестиваль воздухоплавания, пилоты поднимут в небо над Минском десятки разноцветных аэростатов. А еще будут праздники в каждом районе города. Впрочем, обо все по прядку.

J:Морс и Президентский оркестр РБ

Вечером у Дворца спорта обещают грандиозный концерт. Для минчан и города-юбиляра будет петь группа J:Морс в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.

Прошлой осенью Владимир Пугач презентовал программу лучших песен своей команды в симфонических аранжировках, но тогда ее смогли услышать только те, кто купили билеты на концерт во Дворец Республики. Сейчас — все желающие. Начала концерта — в 22:00, вход свободный. И кстати в 23:00 здесь же прогремит фейерверк.

Бесплатный торт

Торт, хоть и без свечей, по случаю юбилея Минска тоже будет. Причем угостить им обещают всех желающих.

Раздавать угощение будут в субботу на фестивале-ярмарке "Праздник хлеба", который устраивают у Дворца спорта. Причем, чтобы торта в виде цветка с девятью лепестками хватило всем, устроители планируют наращивать торт запасными сегментами. "Он будет, как конструктор, собираться вновь", — рассказывали накануне в ГУПР Мингорисполкома.

День танкиста с WоT

Сразиться в "танчики", а заодно послушать 5'Nizza и Найка Борзова можно будет в воскресенье в парке Победы на Дне танкиста, который устраивают для фанатов и города-юбиляра создатели игры World of Tanks.

Всего организаторы обещают 45 различных зон с активностями для детей и взрослых, в том числе большую игровую зону на 120 компьютеров, зону общения с разработчиками игры World of Tanks, детскую площадку с надувными горками, лабиринт из конструктора и шоу мыльных пузырей, спортивные площадки, арт-объекты, огромное количество фудкортов и многое другое. Начало праздника в 14:00.

Полумарафон

Около 30 тысяч бегунов ждут организаторы Минского полумарафона на старте в воскресенье. Причем лучших белорусов в этот раз тоже обязательно отметят денежными призами. Их отметят вне зависимости от места в общем зачете.

"Допустим, шесть кенийцев будут первыми, то первые после них три белоруса все равно получат деньги", — рассказывал накануне председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Но ведь деньги это не главное. Главное — это здоровый образ жизни, любовь к спорту и городу, по улицам которого и предлагают пробежаться. Или хотя бы поболеть за тех, кто бежит. Начало старта в воскресенье в 10:00

Агрокультурный фестиваль в галерее "Ў"

Альтернативная ярмарка пройдет в субботу у галереи "Ў". Здесь устраивают Агрокультурный фестиваль, где будут говорить о фермерстве, в том числе городском, и угощать тем, что удалось вырастить.

Мини-ярмарка с экологически чистыми продуктами будет работать с 13:00 до 17:00, а параллельно в самой галерее участники и гости фестиваля смогут обсудить, реально ли "растить еду в городе". Пионеры городского фермерства расскажут, каково это — организовать огород на балконе.

LIDBEER

Есть альтернатива и для тех, кто захочет удрать из города на время масштабных торжеств. В Лиде как раз в эту субботу пройдет один из крупнейших open-air Беларуси — фестиваль LIDBEER.

С утра у стен Лидского замка будут работать фудкорт и разные активности для детей. Обещают интерактивный квест, цирк и много музыки. Сначала на сцену выйдут молодые музыканты, а вечером в рамках гала-концерта для публики сыграют "Океан Ельзи", "Петля Пристрастия", "Крамбамбуля" и другие известные музыканты.