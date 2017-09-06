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Беларусь выслала на родину чеченца, который пытался получить убежище

07.09.2017 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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5 сентября из Беларуси выслали 40-летнего уроженца Чечни, который с марта пытался выехать в страны Евросоюза, а позже получить убежище здесь. О высылке сообщают правозащитники миссии помощи беженцам Human Constanta в Бресте.


Фото предоставлено: Human Constanta

По данным Human Constanta, вечером 5 сентября Имрана Саламова (таково настоящее имя мужчины) выслали в Россию.

Таким образом, он не успел обжаловать решение об отказе предоставить ему белорусское убежище. По закону на это отводится 15 дней, и срок истекал 6 сентября.

Именно в этот день к мужчине пришел адвокат с подготовленной жалобой. Но оказалось, Саламова выслали накануне, сообщают правозащитники.

«Эксперты Human Constanta считают, что высылка была осуществлена незаконно. (…) Имрана выслали до то того, как истек срок для подачи обжалования в отказе в предоставлении статуса беженца. (…) По факту данного нарушения миссия обратится в прокуратуру для инициирования проверки», — заявили там.

Как ранее сообщал TUT.BY, в марте мужчина приехал в Брест и много раз пытался пересечь границу с Польшей, но безрезультатно. По его словам, он бежал от пыток и преследований на родине.

Вскоре белорусские правоохранители задержали мужчину. Оказалось, управление МВД России по городу Грозный объявило его в розыск якобы за участие в вооруженном формировании.

Тогда чеченец попросил убежища в Беларуси. Но здесь посчитали, что он создает угрозу для безопасности страны, а потому решили выслать. Правозащитники были возмущены, что Беларусь просто высылает чеченца из страны, а не запускает процесс экстрадиции — как обычно действует Генпрокуратура с подозреваемыми. Похожим образом развивался недавний скандал с чеченским спортсменом Амриевым.

 
Теги: Брест
 
 
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Его выслали за день до того, как адвокат подготовил жалобу на решение белорусских властей.

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