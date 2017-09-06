Лукашенко раскритиковал СМИ за плохую работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен качеством работы средств массовой информации и считает необходимым усилить информационную работу по ряду направлений. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Исполкома НОК Беларуси по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году.

«Я уже говорил о том, что СМИ работают отвратительно плохо. А работать умеют. Возьмите за образец, как вы работали на уборке в этом году. Вы сделали так, что весь народ жил и переживал, будем мы с хлебом или нет», — сказал президент.

«Поэтому точно так надо освещать учения „Запад-2017“ . Потом подготовка (Европейских игр. — Прим. редакции) в спокойном режиме. Но людей надо к этому подводить», — отметил белорусский лидер.

Он также поручил работать с такими крупными международными каналами, как «Евроспорт» и «Евроньюс», чтобы и там была информация о предстоящих играх в Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что если зарубежные специалисты из лучших компаний мира привлекаются для организации трансляций, то рядом должны быть «трое-четверо с БТ, ОНТ, СТВ». «Они должны учиться, а кое-где и сами зарабатывать деньги на этом. Это тоже имейте в виду», — предупредил глава государства.

Он подчеркнул, что нынешнее мероприятие в целом дает старт серьезной подготовке и освещению в СМИ Европейских игр 2019 года.