Дворовый буккроссинг

Это совместный проект агентства«Минск-Новости» и ЖКХ Ленинского района.

Местные жители и не только могут приносить сюда ненужные книги, а все желающие — брать интересующие их издания, читать, передавать знакомым. Возвращать обратно или нет — дело личное.

Как известно, в Минске набирает популярность буккросcинг — движение, подразумевающее свободное перемещение книг от одного читателя к другому. Насчитывается уже более десятка площадок для буккроссеров, на которых установлены стеллажи и иные конструкции. Они размещены возле(или внутри) библиотек, школ и других заведений.

Наши журналисты предложили Ленинскому ЖКХ соорудить нечто подобное и на придомовых территориях. Руководство предприятия идею поддержало. Воплотить ее было решено пока в одном дворе в Серебрянке. Симпатичный домик на металлических стойках с дверкой из прозрачной пластмассы, используя подручные материалы, изготовил мастер районного ЖЭУ-3 Александр Технюк, а установили его работники ЖЭУ-1.

Жители сразу начали приносить книги — кто одну, кто две. В основном детские. Появились также Новый Завет и Псалтирь.

Проживающие поблизости«вечеркинцы» взяли на себя обязательство периодически пополнять новыми книгами мини-библиотеку, а также следить за ее сохранностью вместе с работниками обслуживающей организации — ЖЭУ-1. А пока внесли свой первый вклад в виде 15 книг: собрание сочинений Янки Брыля в 5 томах,«Записные книжки» А. Блока,«Миры Гарри Гаррисона»,«Итальянская новелла Возрож­дения», сборники зарубежной фантастики, детективов и другие.

— Приятно удивлена тому, что дворовая библиотека начала пополняться с первого же дня. Если проект заинтересует местных жителей, будет происходить активный обмен книгами, рассмот­рим возможность установки подобных конструкций и в других жилых кварталах района, — отметила заместитель директора КУП«ЖКХ Ленинского района г. Минска“ Анастасия Воробьева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дворовый буккроссинг Возле дома № 66, корпус 1, на улице Якубова появилась конструкция для свободного обмена книгами

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