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Европейские игры: Лукашенко приказал “напрячь всех”

07.09.2017 14:22 — Новости Общества | БДГ  
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Александр Лукашенко потребовал 7 сентября на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году разобраться с долгостроями.

Приведите город в порядок, чтобы не было ни одного долгостроя. Никаких заборов, которые закрывают эти стройки, быть не должно. Напрягайте всех. В крайнем случае - внутри помещения должна идти какая-то отделочная работа, мебелью укомплектовывают пускай. Благоустройство, внешние фасады - все должно быть приведено в порядок”, - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также потребовал, чтобы сроки возведения спортивной инфраструктуры не переносились.

Какие проблемы, например, мешают ввести в эксплуатацию минский стадион "Динамо" в 2017 году, как это предусмотрено соответствующим решением Президента? Все прекрасно понимают, что нам нужно его еще протестировать с точки зрения легкоатлетических соревнований, отработать церемонии открытия и закрытия Игр. Мне сегодня Правительство вносит предложение перенести на 31 декабря 2018 года срок окончания реконструкции спортивно-стрелкового комплекса в Уручье. Я даже не задаю вопрос, поздно это или нет. Отвечаю на все вопросы сразу: никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может. Все, как решили, должно быть сделано в сроки”, - отметил он.

Напомним, что Беларусь в прошлом году получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году. Такое решение большинством голосов приняла Генеральная ассамблея ЕОК (Европейских олимпийских комитетов) на заседании в Минске. Александр Лукашенко пообещал европейским спортивным функционерам «самые лучшие Игры», а эксперты оценили действия властей не иначе, как пир во время чумы. Предполагаемый бюджет Европейских Игр, которые намерена провести Беларусь уже через два года, - 30-40 млн долларов, позднее озвучивалась цифра в 50 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко потребовал 7 сентября на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году разобраться с долгостроями.

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