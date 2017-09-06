Европейские игры: Лукашенко приказал “напрячь всех”

Александр Лукашенко потребовал 7 сентября на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году разобраться с долгостроями.

“Приведите город в порядок, чтобы не было ни одного долгостроя. Никаких заборов, которые закрывают эти стройки, быть не должно. Напрягайте всех. В крайнем случае - внутри помещения должна идти какая-то отделочная работа, мебелью укомплектовывают пускай. Благоустройство, внешние фасады - все должно быть приведено в порядок”, - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также потребовал, чтобы сроки возведения спортивной инфраструктуры не переносились.

“Какие проблемы, например, мешают ввести в эксплуатацию минский стадион "Динамо" в 2017 году, как это предусмотрено соответствующим решением Президента? Все прекрасно понимают, что нам нужно его еще протестировать с точки зрения легкоатлетических соревнований, отработать церемонии открытия и закрытия Игр. Мне сегодня Правительство вносит предложение перенести на 31 декабря 2018 года срок окончания реконструкции спортивно-стрелкового комплекса в Уручье. Я даже не задаю вопрос, поздно это или нет. Отвечаю на все вопросы сразу: никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может. Все, как решили, должно быть сделано в сроки”, - отметил он.