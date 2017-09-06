Принц Джордж пошел в первый класс и пожал руку директору

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Старший сын герцога и герцогини Кембриджских пошел в первый класс школы в Лондоне, сообщила The Guardian.

Родители планировали сопровождать ребенка в первый день в школе, но в итоге Джордж пошел в школу с отцом — в тот день герцогиня Кембриджская объявила о своей беременности и вынуждена была остаться дома. Пока принц пожимал руку директору начальной школы, его отец принц Уильям стоял рядом.

"Надеюсь, здесь он сумеет стать собой и принимать себя со всеми своими причудами и особенностями", — выразила надежду директор школы.

Когда в школу пошел сам Уильям, вокруг было множество камер и фотографов. Первый школьный день принца Джорджа оказался иным, одной телекамеры и фотографа хватило, чтобы запечатлеть первый учебный день сына королевской четы.