Родители задержанной за ДТП в Турции гродненки до сих пор с ней не встретились

Родственники задержанной в Турции Гродно, ее подруга задержана">за смертельное ДТП гродненки не знают, в каком состоянии сейчас находится девушка и пока не могут с ней встретиться. А родители погибшей девушки сейчас начали собирать деньги на транспортировку тела. По словам близкой подруги девушек Ольги, к Кате не пускают ни родителей, ни адвоката.

— До пятницы родителей точно не пустят к задержанной. Мы не понимаем, почему к Кате невозможно попасть даже адвокату, ведь она не какой-нибудь опасный преступник. Но мы ничего поделать не можем и пока не знаем, в каком состоянии находится Катя, — говорит Ольга.

Пока в Турции остается и тело погибшей девушки. Родственники начали собирать деньги на транспортировку тела гродненки. По словам Ольги, страховая компания еще не определилась будет ли она покрывать все расходы, связанные с перевозкой погибшей девушки.

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Напомним, авария, в которой погибла 23-летняя гродненка Катя , произошла в турецком курортном городе Сиде в ночь с 30 на 31 августа. В машине находились четверо человек: двое мужчин, граждан Турции, и две девушки Кати, жительницы Гродно. Как и что случилось — пока непонятно, но известно, что машину занесло на дороге, и она перевернулась несколько раз.

Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. Спереди - другая Катя и второй турок были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.