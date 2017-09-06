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Родители задержанной за ДТП в Турции гродненки до сих пор с ней не встретились

07.09.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Родственники задержанной в Турции Гродно, ее подруга задержана">за смертельное ДТП гродненки не знают, в каком состоянии сейчас находится девушка и пока не могут с ней встретиться. А родители погибшей девушки сейчас начали собирать деньги на транспортировку тела. По словам близкой подруги девушек Ольги, к Кате не пускают ни родителей, ни адвоката.

— До пятницы родителей точно не пустят к задержанной. Мы не понимаем, почему к Кате невозможно попасть даже адвокату, ведь она не какой-нибудь опасный преступник. Но мы ничего поделать не можем и пока не знаем, в каком состоянии находится Катя, — говорит Ольга.

Пока в Турции остается и тело погибшей девушки. Родственники начали собирать деньги на транспортировку тела гродненки. По словам Ольги, страховая компания еще не определилась будет ли она покрывать все расходы, связанные с перевозкой погибшей девушки.

Реквизиты:

Счет в формате IBAN
BY90 BAPB 3812 8000 0001 4000 0000
л/с BY90 BAPB 3014 0000 4571 0500 5755
Филиал ОАО «Белагропромбанк» — Гродненское областное управление

Напомним, авария, в которой погибла 23-летняя гродненка Катя, произошла в турецком курортном городе Сиде в ночь с 30 на 31 августа. В машине находились четверо человек: двое мужчин, граждан Турции, и две девушки Кати, жительницы Гродно. Как и что случилось — пока непонятно, но известно, что машину занесло на дороге, и она перевернулась несколько раз.

Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. Спереди -  другая Катя и второй турок были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Родственники задержанной в Турции за смертельное ДТП гродненки не знают в каком состоянии сейчас находится девушка и пока не могут с ней встретиться. А родители...

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