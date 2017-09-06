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Родители задержанной за ДТП в Турции гродненки до сих пор с ней не встретились
07.09.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Родственники задержанной в Турции Гродно, ее подруга задержана">за смертельное ДТП гродненки не знают, в каком состоянии сейчас находится девушка и пока не могут с ней встретиться. А родители погибшей девушки сейчас начали собирать деньги на транспортировку тела. По словам близкой подруги девушек Ольги, к Кате не пускают ни родителей, ни адвоката.
— До пятницы родителей точно не пустят к задержанной. Мы не понимаем, почему к Кате невозможно попасть даже адвокату, ведь она не какой-нибудь опасный преступник. Но мы ничего поделать не можем и пока не знаем, в каком состоянии находится Катя, — говорит Ольга.
Пока в Турции остается и тело погибшей девушки. Родственники начали собирать деньги на транспортировку тела гродненки. По словам Ольги, страховая компания еще не определилась будет ли она покрывать все расходы, связанные с перевозкой погибшей девушки.
Напомним, авария, в которой погибла
Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. Спереди - другая Катя и второй турок были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.
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Родственники задержанной в Турции за смертельное ДТП гродненки не знают в каком состоянии сейчас находится девушка и пока не могут с ней встретиться. А родители...
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