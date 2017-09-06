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Страховщики: людям не хватает финансовой культуры

07.09.2017 14:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 сен — Sputnik. Специалисты в сфере страхования подчеркивают, что зачастую первое, что интересует клиентов, — это сумма, которую им придется заплатить за страховку, только после этого люди уточняют, что включено в страховой пакет.

Эксперты в сфере страхования обсудили в эфире радио Sputnik Беларусь состояние системы в стране. Затронули и тему финансовой культуры белорусов.

"Финансовая культура приходит постепенно. Это и повышение уровня жизни, и обучение человека беречь то, чем она обладает", — считает директор компании "Универсальный страховой брокер" Игорь Барташевич.

Страховщики констатируют, что к их услугам зачастую обращаются совсем не те люди, которым это стоит делать.

"Парадокс в том, что страхуют свои машины богатые люди. Но человек, у которого машина стоит 50 тысяч, может себе позволить ее не страховать. Как бы это странно ни звучало. Люди, которые покупают машины по 15-20 тысяч и собирают на эти машины по 10-15 лет, почему-то сомневаются в том, что страховать эту машину нужно. Хотя они себе позволить отремонтировать полноценно при сильном ДТП, краже или мелкой аварии, когда ремонт 500-600 долларов, не могут", — подытожил специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, по словам специалистов, многие люди делают обязательное страхование только для того, чтобы ГАИ не выписала штраф.

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