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Лукашенко: Надо договориться с Россией о взаимном признании виз
07.09.2017 15:06 — Новости Общества | Tut.by
Беларуси надо договориться с Россией о взаимном признании виз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году, передает
— По либерализации визового режима опыт есть — чемпионат мира по хоккею. Поэтому давайте в данном направлении действовать. Надо с россиянами договориться о решении вопроса взаимного признания виз и обо всем, что из этого вытекает, — поручил президент.
Он также отметил важную роль, которую должен сыграть МИД Беларуси в организации и подготовке к играм.
- Снять вопросы — визы, на границе, приглашения. Содействовать будем. У нас целая армия дипломатических работников, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, сейчас иностранцы не могут въезжать в Россию по белорусской визе, аналогично нельзя приехать в Беларусь по российской визе. В феврале наша страна ввела
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- У нас целая армия дипломатических работников, - подчеркнул Александр Лукашенко.
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