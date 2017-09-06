В трех районах Гомельщины во время уборочной кампании несовершеннолетние работали с нарушениями

В период уборки урожая прокуроры районов Гомельской области проводили проверки исполнения законодательства, определяющего порядок организации труда несовершеннолетних на предприятиях агропромышленного комплекса. Нарушения были выявлены в трех районах области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры .





В Буда-Кошелевском районе в филиале ОАО «Гомсельмаш» СК «Юбилейный» к работе допустили 13-летнюю девочку. Несмотря на получение письменного согласия родителей, медсправки о состоянии здоровья, заключать трудовой договор с школьницей не имели права. Ребенка отстранили от работы.

Во время проверки КСУП «Лепешинский» Кормянского района прокуратура выявила формальный подход к проведению инструктажа об охране труда и пожарной безопасности с несовершеннолетними студенческого отряда. Подростки, работавшие на территории зерносклада и машинно-тракторного парка, в беседе с прокурором не смогли объяснить сути проведенного с ними инструктажа, невзирая на свои подписи в специальном журнале подписи. Кроме того, не заполнялся табель учета рабочего времени участников студотряда.

В КСУП «РовковичиАгро» Чечерского района на зерноскладе работал несовершеннолетний, которого наняли без необходимых документов.

Напомним, что в сентябре 2016 года привлечение к уборке картошки школьников в Молодеченском районе закончилось трагедией — 13-летняя девочка попала под колеса грузовика, в который собирали урожай. Ребенок погиб, в отношении водителя возбудили уголовное дело и позже суд назначил ему три года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Выговоры получили директор школы, где училась девочка, и начальник отдела образования Молодечненского райисполкома. Двух учителей СШ № 11 Молодечно признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть школьницы и приговорил каждого педагога к двум годам ограничения свободы, но оставили на свободе.