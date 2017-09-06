Дело о домашних родах: витебчанку освободили в зале суда

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор по делу о домашних родах, в результате которых новорожденный ребенок погиб. Обвиняемая была признана виновной и приговорена к 6 месяцам ограничения свободы. Ее отпустили в зале суда.



© Sputnik / Виктор Толочко Председатель СК объяснил, почему судят витебчанку после домашних родов

31-летняя Ольга Степанова 17 февраля родила в домашних условиях девочку. Ребенок появился на свет с асфиксией и не мог самостоятельно дышать. Роженица и ее мать вызвали скорую, но помочь ребенку медики уже не смогли. По данным экспертизы в дыхательные пути девочки попали околоплодные воды и если бы она при рождении находилась в медучреждении, ей оказали необходимую помощь.

В мае женщину заключили в СИЗО — по мнению следствия, она могла уехать к мужу в Санкт-Петербург и скрыться от суда. Этот факт вызвал волну недовольства в обществе — многие находили эту меру слишком суровым по отношению к женщине, потерявшей ребенка. В интернете даже был организован сбор подписей под петицией об освобождении Ольги .

По результатам проведенных экспертиз женщина была признан вменяемой, следствие настаивало на том, что она осознавала опасность своих действий.

"Мать неоднократно предупреждали, что она может попасть в ситуацию, когда возможны сложности с родами, и она отказалась становиться на учет и госпитализироваться при том, что роды протекали сложно. После родов ею не были приняты правильные меры, которые бы приняли квалифицированные медик, акушерка или доктор. Именно поэтому инцидент был квалифицирован как причинение смерти по неосторожности", — прокомментировал резонансное дело накануне председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Вышедшие из зала суда после объявления приговора Ольга и супруг от комментариев отказались.