Лучшего дворника Центрального района отправляют в Рим

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Лучший дворник Центрального района Минска Анна Десюкевич прежде не выезжала дальше Черного моря, а теперь победила в конкурсе и отправится в Рим и Флоренцию.

Спонсоры конкурса "Лучший дворник" обещают оплатить победительнице не только перелет, но и проживание в Италии.

"Я рада победе, но больше всех в семье радуется мой двенадцатилетний внук", – рассказала Sputnik Десюкевич.

Женщина работает дворником в столице уже десять лет. Пришла в ЖКХ по совету подруги, сначала было тяжело, но она находит в работе и плюсы – и труд на свежем воздухе нравится, и жильцы дворов за годы превратились в добрых знакомых. Многие из них болели за Анну Владимировну во время участия в конкурсе.

Конкурс на лучшего дворника в районе уже проводили, но так давно, что в ЖЭУ не могут вспомнить победителя. На этот раз он прошел с достаточным размахом – были и болельщики, и спонсор, который подарил победителю поездку в Рим.

"Жюри обращало внимание на качество выполняемых работ, оценивало вид двора, общалось с жителями домов, в последнюю очередь смотрели на характеристику с места работы. Главным образом общались не с руководством, а с жильцами, которые каждый день видят дворников – выезжали во двор и опрашивали, довольны ли работой", – рассказали в ЖЭУ №4 Центрального района.