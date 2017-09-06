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Лучшего дворника Центрального района отправляют в Рим
07.09.2017 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Лучший дворник Центрального района Минска Анна Десюкевич прежде не выезжала дальше Черного моря, а теперь победила в конкурсе и отправится в Рим и Флоренцию.
Спонсоры конкурса "Лучший дворник" обещают оплатить победительнице не только перелет, но и проживание в Италии.
"Я рада победе, но больше всех в семье радуется мой двенадцатилетний внук", – рассказала Sputnik Десюкевич.
Женщина работает дворником в столице уже десять лет. Пришла в ЖКХ по совету подруги, сначала было тяжело, но она находит в работе и плюсы – и труд на свежем воздухе нравится, и жильцы дворов за годы превратились в добрых знакомых. Многие из них болели за Анну Владимировну во время участия в конкурсе.
Конкурс на лучшего дворника в районе уже проводили, но так давно, что в ЖЭУ не могут вспомнить победителя. На этот раз он прошел с достаточным размахом – были и болельщики, и спонсор, который подарил победителю поездку в Рим.
"Жюри обращало внимание на качество выполняемых работ, оценивало вид двора, общалось с жителями домов, в последнюю очередь смотрели на характеристику с места работы. Главным образом общались не с руководством, а с жильцами, которые каждый день видят дворников – выезжали во двор и опрашивали, довольны ли работой", – рассказали в ЖЭУ №4 Центрального района.
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Победе Анны Десюкевич больше всего рад ее двенадцатилетний внук.
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