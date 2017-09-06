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Тело погибшей в Турции белоруски ждали неделю из-за посольства

07.09.2017 15:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 7 сен – Sputnik. Тело погибшей недалеко от турецкого курорта Сиде 23-летней жительницы Гродно родные смогли забрать только спустя неделю после смертельного ДТП, хотя им пообещали все организовать 4 сентября.

Тело погибшей в Турции белоруски ждали неделю из-за посольства
© AP/
Родителям арестованной в Турции белоруски не дают встречу с дочерью

В четверг 7 сентября в 15:00 тело погибшей девушки было доставлено из Турции в Беларусь чартерным рейсом. 

"В больнице погибшую Катю могли отдать еще в прошлую пятницу. Я звонила в турецкую больницу, разговаривала с ними. Но в посольстве попросили подождать, потому что в Турции были выходные из-за государственных праздников. А потом говорили, что не могут отправить тело в Беларусь, потому что это больница его не выдает", – рассказала Sputnik близкая подруга погибшей – Ольга. 

В начале недели родных удивило заявление МИД Беларуси, где сообщалось, что тело привезут на родину в понедельник 4 сентября. Они узнали об этом из новостей и тут же стали звонить в МИД, но там ничего не объяснили. По словам Ольги, семье известно, что консул, который должен заниматься этим случаем, до сих пор не приехал в Турцию.

Собеседница Sputnik уточнила, что именно из-за этого родственники другой ее подруги, которая взята под стражу, до сих пор не могут встретиться с дочерью. 

"К ней не пустили даже адвоката. Единственное, что мы знаем, что ее держат в одиночной камере во временном изоляторе для иностранцев. Никого не пускают, как будто она особо опасный преступник. Консула нет. А родители ждут, волнуются, платят деньги за проживание в чужой стране", – добавила она.

Смертельное ДТП с участием белорусок произошло вблизи турецкого курорта Сиде в ночь с 30 на 31 августа. В автомобиле находилось две девушки из Гродно и два гражданина Турции. Управляла машиной 26-летняя жительница Гродно. В результате аварии 23-летняя гродненка погибла, еще один пассажир попал в больницу, а водитель оказалась за решеткой.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Родные и друзья погибшей уверены, что белорусские дипломаты из посольства в Анкаре плохо выполнили свою работу.

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