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Экспресс-тест на ВИЧ по слюне можно будет купить в минских аптеках
07.09.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен — Sputnik. Тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) можно будет купить в столичных аптеках, рассказали Sputnik в UNAIDS.
© Sputnik / Елена Васильева
Пройти тест теперь максимально просто — вещество теста вступает в реакцию со слюной и через 15 минут выдает результат анализа.
Прежде тест можно было сдать в поликлинике по месту жительства, можно выбрать анонимный анализ и обратиться по адресу Клары Цеткин, 4, в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья. Можно заказать тест по крови в сети за 30 рублей. Теперь есть самый простой вариант — купить его в аптеке.
В UNAIDS утверждают, что чем быстрее люди будут знать свой ВИЧ-статус, тем быстрее они начнут принимать лекарства, а значит, уровень вируса в крови будет неопределяемый и не будет передаваться дальше.
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Несколько месяцев назад экспресс-тесты появились в гомельских аптеках.
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