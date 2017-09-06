Экспресс-тест на ВИЧ по слюне можно будет купить в минских аптеках

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) можно будет купить в столичных аптеках, рассказали Sputnik в UNAIDS.



© Sputnik / Елена Васильева Беларусь существенно продвинулась в борьбе с ВИЧ и СПИД

Пройти тест теперь максимально просто — вещество теста вступает в реакцию со слюной и через 15 минут выдает результат анализа.

Прежде тест можно было сдать в поликлинике по месту жительства, можно выбрать анонимный анализ и обратиться по адресу Клары Цеткин, 4, в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья. Можно заказать тест по крови в сети за 30 рублей. Теперь есть самый простой вариант — купить его в аптеке.

В UNAIDS утверждают, что чем быстрее люди будут знать свой ВИЧ-статус, тем быстрее они начнут принимать лекарства, а значит, уровень вируса в крови будет неопределяемый и не будет передаваться дальше.

Количество ВИЧ-инфицированных людей в Минской области за семь месяцев 2017 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом почти на 10%. В UNAIDS пояснили, что ВИЧ в Беларуси чаще обнаруживается у трех групп населения — тех, кто употребляет инъекционные наркотики, у женщин, задействованных в секс-бизнесе, и у мужчин, имевших сексуальный опыт с другими мужчинами.