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Sputnik и Alibaba Group заключили меморандум о сотрудничестве
07.09.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) подписали меморандум о стратегическом международном сотрудничестве. Церемония состоялась на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Стороны договорились о налаживании взаимодействия, направленного на стимулирование инновационных процессов производства медиаконтента и развитие современных технологий распространения информации.
Sputnik представил первый заместитель главного редактора Олег Осипов, со стороны Alibaba Culture Communication в церемонии подписания принял участие руководитель российского представительства компании Ци Сянцянь.
В эпоху бурного развития интернет-технологий и массового выхода СМИ в онлайн Sputnik стремится идти в ногу со временем и всегда готов к новым моделям сотрудничества. Подписание меморандума о стратегическом партнерстве между Sputnik и Alibaba Group откроет беспрецедентные возможности для интеграции медиа России и Китая и создания общего информационного пространства", — отметил первый заместитель главного редактора Олег Осипов по итогам церемонии подписания.
Руководитель российского представительства компании Ци Сянцянь подчеркнул: "Подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве с информационным агентством Sputnik имеет большое значение для дальнейшего сотрудничества компаний в области информации и СМИ на российском и зарубежных рынках".
Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер ВЭФ-2017.
UC Web — международная компания в составе Alibaba Group, образованная в 2004 году. Более чем за 10 лет работы завоевала всемирную известность в сфере мобильного интернета. На международном рынке UC предлагает четыре основных продукта: мобильный браузер UC Browser, новостное приложение UC News, инструмент для скачивания приложений и игр 9APPS, а также платформу для монетизации трафика UC Union. UC Browser уже вошел в первую тройку международных мобильных браузеров — 420 миллионов активных пользователей. Количество активных пользователей приложения 9Apps на телефонах Android по всему миру превысило отметку в 250 миллионов.
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Стороны договорились о налаживании взаимодействия, направленного на стимулирование инновационных процессов производства медиаконтента и развитие современных...
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