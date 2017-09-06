Sputnik и Alibaba Group заключили меморандум о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) подписали меморандум о стратегическом международном сотрудничестве. Церемония состоялась на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Стороны договорились о налаживании взаимодействия, направленного на стимулирование инновационных процессов производства медиаконтента и развитие современных технологий распространения информации.

Sputnik представил первый заместитель главного редактора Олег Осипов, со стороны Alibaba Culture Communication в церемонии подписания принял участие руководитель российского представительства компании Ци Сянцянь.

В эпоху бурного развития интернет-технологий и массового выхода СМИ в онлайн Sputnik стремится идти в ногу со временем и всегда готов к новым моделям сотрудничества. Подписание меморандума о стратегическом партнерстве между Sputnik и Alibaba Group откроет беспрецедентные возможности для интеграции медиа России и Китая и создания общего информационного пространства", — отметил первый заместитель главного редактора Олег Осипов по итогам церемонии подписания.

Руководитель российского представительства компании Ци Сянцянь подчеркнул: "Подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве с информационным агентством Sputnik имеет большое значение для дальнейшего сотрудничества компаний в области информации и СМИ на российском и зарубежных рынках".

Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер ВЭФ-2017.

Sputnik — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. Количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти девяти миллионов.

Alibaba Group — крупнейшая китайская интернет-компания. В портфель входят платежная система Alipay и сервисы Alibaba.com, Taobao и Tmal, UC Web, Youku Tudou и другие активы.

UC Web — международная компания в составе Alibaba Group, образованная в 2004 году. Более чем за 10 лет работы завоевала всемирную известность в сфере мобильного интернета. На международном рынке UC предлагает четыре основных продукта: мобильный браузер UC Browser, новостное приложение UC News, инструмент для скачивания приложений и игр 9APPS, а также платформу для монетизации трафика UC Union. UC Browser уже вошел в первую тройку международных мобильных браузеров — 420 миллионов активных пользователей. Количество активных пользователей приложения 9Apps на телефонах Android по всему миру превысило отметку в 250 миллионов.